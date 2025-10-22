香港美酒佳餚巡禮2025著數攻略︱免費歎酒＋萬聖節裝扮有賞＋增值品味券八折＋抽獎

香港美酒佳餚巡禮將於周四（10月23日）開鑼，一連四日於中環海濱舉行，今年每晚開放時間首次延長至午夜十二時，有愛酒之人必試尊尚名酒區法國波爾多一級酒莊等頂尖佳釀，而品味館由五位星級名廚坐鎮，你不可錯過Towngas名氣美食街「13星7鑽」級美饌，以及酒店美食街自家招牌菜式，來一次最佳wine pairing。入場前，必睇免費歎酒、萬聖節裝扮有賞、增值品味券八折優惠及抽獎著數攻略。

Read More

香港美酒佳餚巡禮2025 ︱米芝蓮+黑珍珠美食街、迪士尼美食+品酒證早鳥85折

1. 多買多送・幸運大抽獎

凡購買品味證或於現場增值品味券滿港幣$200，即可獲1張抽獎卡；購買尊尚品酒證，則可獲得2張抽獎卡，買得越多，抽獎機會越多！有機會贏取波爾多酒莊之旅住宿連來回機票（共四位幸運兒， 每份獎品價值港幣 5 萬元），展開一場波爾多夢幻品酒之旅。

得獎結果於10月26日晚上7時在主舞台舉行的抽獎活動現場揭曉，並於 10月30日在活動網頁、《南華早 報》及《星島日報》上刊登 。

2. 週末鬼馬派對

扮鬼扮馬即獲「品味券」參與「香港美酒佳餚巡禮」，同樣可以投入萬聖節氣氛，於「週末鬼馬派對」狂歡！10月25（六）及 26日（日）期間，每日首300名以萬聖節主題造型入場暢玩的賓客，只要於詢問處登記， 即有機會獲贈「品味券」兩張。

3.免費嚐 1855 列級酒莊美酒

10月25日（六）下午6時，場內主舞台將舉辦黃昏美酒薈派對，成功登記的市民旅客，可免費品嚐1855列級佳釀，與一眾美酒愛好者齊聚一堂，共同向葡萄酒傳奇致敬！活動需在主舞台即場登記，名額有限，先到先得。

4. 味覺配對新玩法

今年「香港美酒佳餚巡禮」推出全新味覺配對體驗，融合五大葡萄品種（梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠、長相思）與五種滋味（香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美），透過場內攤位的五種顏色標示，讓大家自由搭配多款美食與佳釀，探索創意組合，展開一場趣味品味之旅。

美酒佳餚顧問團獨家搭配貼士：https://hkwdf.discoverhongkong.com/zh-hk/sommelier

5. 限量網上預購優惠

除了現場排隊購票外，市民及旅客亦可於10月23日前，經 Klook 及 Trip.com 網站預購享優惠，購買品味證$268 （原價$298 ）以及尊尚品酒證$498（原價$598 ）。網上預購優惠數量有限，售完即止。

售票詳情，即上：https://www.discoverhongkong.com/winedinefestival/getticket

6. 美國運通卡會員專屬禮遇

美國運通卡會員活動現場專用通道購票，現場增值品味券時專享八折優惠，盡享尊貴體驗，包括適用於美國運通於香港、新加坡、台灣及泰國簽發的合資格運通卡。

香港美酒佳餚巡禮

日期︰10月23日至10月26日

時間︰10月23日晚上7時30分至午夜12時、10月24日、25日、26日中午12時至午夜12時（最後入場時間為晚上 11:30）

地點︰中環海濱活動空間

入場券︰入場每位港幣40 元（適用於年滿 12 歲或以上人士）、 3至12歲小童、65歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，每位港幣 20元，活動期間設有現場購票服務。

- 「東亞銀行尊尚名酒區」需另購入場券才可進內

- 參與賓客亦可於場地入口，以優惠價港幣 60元購買一隻標準酒杯

尊尚品酒證售價︰$598、10月2日至22日預購優惠$498

內容︰包括1張入場券（$40、16張品味券（$400）、 1隻尊尚酒杯（$200）、 「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券（$200）總價值$840

品味證售價︰$298、10月2日至22日預購優惠$268

內容︰包括1張入場券（$40）、 8張品味券（$200）、 1隻標準酒杯（$130）總價值$370

- 現場專屬購票通道及品味券自助增值機

- 現場加購品味券可享八折優惠（品味券每張原價港幣 25 元）

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dine-festival.html