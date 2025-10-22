歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

November Art Map:韓國原創音樂劇登陸香港、彭...
Art & Living

November Art Map:韓國原創音樂劇登陸香港、彭...
冬日暖身恩物 │ 香港人虛寒體質多，燴薑藥性溫、長期食用功效...
醫學通識 嘉‧點健康

冬日暖身恩物 │ 香港人虛寒體質多，燴薑藥性溫、長期食用功效...
1周部署|姚浩然:下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？
財富管理 市場最熱點

1周部署|姚浩然:下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
LG x HKTVmall 限時優惠：精選家電低至三九折！無線吸塵機$1,666、43吋4K智能電視$2,580
著數優惠
Jetso

LG x HKTVmall 限時優惠：精選家電低至三九折！無線吸塵機$1,666、43吋4K智能電視$2,580

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty Wu

　　LG聯同HKTVmall推出「Thankful Store Day」限時優惠，由即日起至10月24日期間，多款人氣家電產品以震撼價登場，折扣高達39折！準備搬屋或想換新家電的朋友，要把握機會了！

 

LG CordZero無線吸塵機（A9N-LITE）

原價 $4,290 
優惠價（39折）$1,666

 

LG 43吋 UHD AI 4K智能電視（43UT8050PCB）

原價 $4,980
優惠價（52折）$2,580

 

LG 21:9 UltraWide顯示器（38WR85QC-W）

原價 $8,480
優惠價（71折）$5,980

 

藍牙喇叭 xboom GRAB

原價 $1,099
優惠價（73折）$799

 

PuriCare 360° Hit 空氣清新機（AS60GHWG0.AHK）

原價 $2,980
優惠價（63折）$1,888

 

PuriCare AeroTower  Hit 冷暖三合一空氣淨化風扇（大地啡）（FH15GPNJ1.AHK）

原價 $5,990
優惠價（5折）$2,988

 

28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機（MD16GQWE0.AHK）

原價 $3,980
優惠價（74折）$2,940

 

LG x HKTVmall「Thankful Store Day」

網址：按此 

Tags:#網購#家電#LG#HKTVmall#Shopping#著數優惠#無線吸塵機#Jetso#智能電視
Add a comment ...Add a comment ...
一田春日購物優惠｜二折起、買一送一、35周年$35 /獨家Kiki & Lala系列、簽賬送$50現金券
更多購物兵團文章
一田春日購物優惠｜二折起、買一送一、35周年$35 /獨家Kiki & Lala系列、簽賬送$50現金券
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處