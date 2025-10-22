歡迎回來

GLOBAL Wednesday｜日央行短期難重啟加息？｜日股、日圓匯價走勢點睇？｜前瞻美國通脹數據
股市動向

GLOBAL Wednesday｜日央行短期難重啟加息？｜日股、日圓匯價走勢點睇？｜前瞻美國通脹數據

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　日本自民黨新黨魁高市早苗成功當選成為日本首位女首相，高市主張實施大規模財政支出和寬鬆貨幣政策，外界普遍預料，安倍經濟學將捲土重來？料日本央行短期重啟加息機會低？日經指數近期造好，逼近5萬點關鍵心理關口並多次破頂，料日股短期續強勢？日圓（JPY）匯價跌至一周低位，料短期弱勢未止？何水平可以吸納？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/9QtjX4g21Pc?si=7Pxt_PvLUD9FUtD8

 

►把時間軸拉到00:51開始 — 節目開始

 

