日劇《前程錦繡》50周年電影版｜中村雅俊兼任導演，原班人馬演出明年上映

日本殿堂級歌手及演員中村雅俊，早前在香港舉行50周年演唱會，勾起香港人不少回憶。當年由中村雅俊、秋野太作、田中健主演的日劇《我們的旅程》（香港譯名《前程錦繡》）吸引了不少影迷，此劇同樣踏入50周年，主要演員將會再合作拍攝電影版並將於明年上映。

80年代香港興起日本熱潮，日本藝能界老前輩中村雅俊唱而優則演，在香港有不少粉絲，而且他的歌曲更有不少香港歌手改編翻唱。早前他在香港舉行演唱會，勾起很多香港觀眾無限回憶。

74歲的中村雅俊仍然活躍於娛樂圈，當年主演的日劇《前程錦繡》大受歡迎，將會跟原班人馬合作拍攝50周年版本電影《五十年目の俺たちの旅》（譯名：《50年後的我們》），三位主要演員中村雅俊、秋野太作、田中健將會再次合作演出。電影海報還原三人當日拍攝劇集的宣傳照片，站在中間的中村雅俊背起結他，到今時今日仍然有型。

《前程錦繡》在日本曾3次推出特別版，迎接每一個10年慶祝，可惜在40周年特別版製作前，總導演齊藤光雄離世，40周年紀念劇的製作也被擱置。不過影迷仍然對這劇集念念不忘，今年決定推出《50年後的我們》，中村雅俊將會接任做導演以繼承齋藤導演的遺志。

早前，齊集原班人馬劇集主要演員為電影版宣傳接受訪問，中村雅俊表示當初有這個計劃的時候，覺得很難會成事：「我真的很想做到，雖然當中有很多困難，但我最終都能克服。」同樣74歲的田中健也表示曾經感到疑惑，沒有信心成事，但自己的內心仍然不捨得就這樣終結。82歲的秋野太作稱重新看當日的作品，感到很害怕，因為已經沒有印象，甚至笑言：「我以為睇到自己的前世。」坐在旁邊66歲的岡田奈奈也忍不住大笑。眾人也表示，時時懷念昔日一起拍攝的老拍檔，仍然經常想起：「三個年輕人現在怎麼樣了？」

《前程錦繡》是一套勵志劇集，劇集講述3個日本青年人於70年代日本社會生活中奮鬥的故事，他們都遇上很多不如意的事，但憑著勇氣一一克服。主題曲《俺たちの旅》及插曲 《ただお前がいい 》由中村雅俊主唱。而劇集分別在1985年、1995年、2003年三度播放特別版。