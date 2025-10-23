歡迎回來

崇光感謝祭低至一折｜超市9折＋App搶$100現金券＋免費泊車攻略
著數優惠
Jetso

崇光感謝祭低至一折｜超市9折＋App搶$100現金券＋免費泊車攻略

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:崇光百貨

　　崇光百貨「感謝周年慶」首階段將於10月24日開始啦！一眾精明消費者target好心水貨未？崇光銅鑼灣店、啟德店及網店全店同步推出全店優惠外，加碼推出「開App即搶感謝禮」、免費泊車及信用卡優惠，即睇有咩抵買推介！

 Read More

LG x HKTVmall 限時優惠：精選家電低至三九折！無線吸塵機$1,666、43吋4K智能電視$2,580

 

新增「熱賣榜」推介

 

　　崇光感謝周年慶 SOGO Thankful Weeks Part 1將於10月24日至11月9日舉行，崇光百貨銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore網店同步推出全店優惠。今年首度邀請專櫃員工及吉祥物崇崇現身社交平台，分享「私心推介」，真誠推薦私藏的高性價比貨品。顧客只需關注崇光的社交平台，即可搶先預覽熱門及限量商品！同時增設全新「熱賣榜」，根據首3日及每周銷售數據，公開美妝護膚、童裝、家居用品、超市美食等多個範疇的熱賣商品，掃貨全攻略。

 

 

崇光感謝周年慶 SOGO Thankful Weeks

10月17日至10月23日：崇光感謝周年慶 — 美妝VIP預購日

10月24日至11月9日：崇光感謝周年慶Part 1 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

11月 10 日至23日：崇光感謝周年慶 Part 2 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

 

開App即搶逾30萬現金券

 

　　崇光推出「開App即搶感謝禮」活動，新登記及現有SOGO Rewards會員只需透過SOGO Rewards App於推廣期內，掃瞄郵寄入戶的通函傳單、港鐵或巴士廣告上的指定二維碼，即有機會獲得$30或$100電子優惠券，更可即時於感謝周年慶期間使用。

 

每位會員於推廣期內可兌換一次，每日限量發放，數量有限，先到先得。

 

啟德店賺40,000積分

 

　　適逢啟德店開業1周年，10月27日至11月9日期間特別推出限時禮遇，每日首40名單一購物滿$4,000的顧客，可獲高達4萬SOGO Rewards積分（合資格消費金額可獲贈基本積分及額外36,000積分），可直接兌換成200 Rewards Dollar，於逾千參與專櫃作現金使用，抵上加抵。此外，隨後感謝周年慶 Part 2活動期間購物，更有機會贏得全城矚目的樂壇盛事門票，敬請密切留意崇光最新公布！

 

 

精選優惠貨品

 

　　崇光感謝周年慶 SOGO Thankful Weeks期間銅鑼灣店及啟德店，美妝護膚、時尚服飾、家品及電器和Freshmart食品皆有不少優惠貨品，掃平貨入手必睇！愛美女士及男士鎖定B1/F、3/F美妝香氛樓層，Estee Lauder升級再生基因修復眼霜套裝優惠價$560、CLARINS皇牌精華套裝$2,350限量150套、ALBION全方位基因修復防曬面霜套裝$830限量150套。

 

Estee Lauder升級再生基因修復眼霜套裝（10月24日於銅鑼灣店）價值：$1,442優惠價：$560

 

staub圓形燉鍋$998限量100個

 

　　家品控請直上10/F，staub圓形燉鍋18cm只售$998限量100個、LE CREUSET鑄鐵鍋24 cm只售 $1080，抵抵抵！冬天必備的THERMOS真空保溫瓶只售$258再額外9折，PHILIPS純淨冷熱水製冰飲水機$5,888限量30部。

 

PanasonicF-YZJ90H ECONAVI智慧節能熱石式抗敏抽濕機9L（銅鑼灣店）價值$2,980 優惠價$1,980

 

超市精選貨品9 折

 

　　崇光超市精選貨品9折，每日有精選特價優惠，凡於崇光感謝祭期間於 B2/F崇光超市購物滿$800，可享免費送貨服務。每次鮮涷食品專櫃好受歡迎，今次特價有日本黑先和牛漢堡扒$110/4塊、北海道豬肉$47.5/100g、松葉蟹件限量發售$210、法國格魯耶爾芝士$68/100g等等。水果方面日本靜岡蜜瓜只售$268、梅乃宿葛城純米大吟釀720ml（10月24日於銅鑼灣店）優惠價$1,088／2支。 

  

 

　　女男裝服飾都有抵買推介！無論是秋日行山用品服飾、休閒服及運動用品都有折扣優惠。

 

一折！FURLAFLOW迷你背包（10月25日於銅鑼灣店）價值：$3,990優惠價：$399

 

JOSEF SEIBEL男裝真皮皮鞋（啟德店）價值：$1,899/$1,439優惠價：$538/$598

 

LEVI’S牛仔恤衫外套（啟德店）價值：$899優惠價：$399

 

Watches Of Timex機械腕表（啟德店）價值：$2,680 優惠價：$1,340

 

伊勢志摩珍珠及珠寶展

 

　　崇光銅鑼灣店21／F崇光宴會廳同時舉行「伊勢志摩珍珠及珠寶展」，展示多款限量日本珍珠及珠寶首飾。SOGO Rewards會員於珠寶展中購物可享95折優惠，而中銀崇光 Visa卡客户購物簽賬，亦可享5%現金回贈。

 

 

崇光啟德店免費泊車優惠

 

　　活動期間，顧客憑崇光啟德店任何消費，即享雙子匯免費泊車優惠；凡累計電子消費滿$100，可享工作日1小時免費泊車優惠3；滿$200可享2小時工作日免費泊車優惠或公眾假期1小時免費泊車優惠；滿$300可享公眾假期2小時免費泊車優惠。

 

滙豐信用卡獨家優惠

 

　　2025年10月24日至2026年1月6日期間，滙豐信用卡持卡人成功於滙豐Reward+登記更可享專屬優惠，於崇光銅鑼灣店、啟德店或SOGO eStore累積合資格簽賬滿指定金額，可享高達額外$1,100「獎賞錢」。

 

 

崇光感謝周年慶 SOGO Thankful Weeks

日期︰10月17日至10月23日：崇光感謝周年慶 — 美妝VIP預購日

日期︰10月24日至11月9日：崇光感謝周年慶Part 1 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

日期︰11月 10 日至23日：崇光感謝周年慶 Part 2 — 銅鑼灣店、啟德店及SOGO eStore

詳情

 

崇光銅鑼灣店     

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號     

電話：2833 8338     

感謝周年慶期間營業時間：

10月24日至25日上午10時至晚上11時

10月28日、10月31日至11月1日、11月7日至8日、11月14日至15日、11月21日至22日上午10時至晚上10時30分，其他日子上午10時至晚上10時

 

崇光啟德店 

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯一期     

電話：2210 0122    

感謝周年慶期間營業時間：10月24日至26日為上午11時至晚上10時

10月28日至29日、11月1日至2日、11月8日至9日、11月15日至16日、11月22日至23日上午11時至晚上9時30分，其他日子為上午11時至晚上9時

 

