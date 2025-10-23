歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
渣打藝趣嘉年華11月回歸︱巨型木偶夜光巡遊，維園免費互動攤位
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

渣打藝趣嘉年華11月回歸︱巨型木偶夜光巡遊，維園免費互動攤位

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:渣打藝趣嘉年華

　　渣打藝趣嘉年華11月回歸！今年活動以意大利經典童話《木偶奇遇記》為創作藍本，將於11月29至30日於銅鑼灣舉行，焦點推介睽違七年的「夜光巡遊」，5隻巨型燈籠偶及8件華麗的嘉年華服飾於銅鑼灣利園區街頭耀目登場。除此之外，一連兩日維園將舉行互動藝術攤位、現場故事演講、非洲鼓樂坊、活力澎湃嘅舞台表演、巨型木偶見面會及千件藝術作品展覽，秋天玩樂好去處。 

 

在巨型木偶見面會中，巨型木偶將會驚喜現身，與大小朋友見面和合照。

 

　　渣打藝趣嘉年華昂然邁進第25年，今年將以意大利經典童話《木偶奇遇記》為主題，經典角色將會從童話故事中闖進現實。大家一齊見證皮諾丘能否願望成真，學懂成為一個誠實、有愛心和勇氣的小孩，與老木匠一同尋找回家之路。 

 

2013年首次舉行後，睽違七年載譽重臨的「夜光巡遊」令人期待。

 

　　焦點之一的夜光巡遊將於11月29日周六晚上8時30分在利園區隆重舉行，由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，延伸至希慎廣場折返。13組香港藝術家傾力製作5隻巨型燈籠偶及8件華麗的嘉年華服飾，包括《木偶奇遇記》故事中繃繃跳的皮諾丘、和藹可親的老木匠、長長尾巴的狡猾狐狸、激起爆炸性水花的大鯨魚等，配合閃亮的舞蹈表演交織著悅耳的旋律。市民可以近距離一睹本地年青藝術家獨具匠心的工藝，細賞故事裏目眩神迷的光影世界，而且入夜後的巨型木偶璨爛奪目，打卡一流。

 

 

　　一連兩天免費的精采節目，除了重頭戲巨型木偶巡遊及璀璨奪目的夜光巡遊，維園將舉行17個互動藝術攤位、現場故事演講、非洲鼓樂坊、60個青少年藝術團隊無間斷的舞台表演，以及逾1,000件賞心悅目的藝術作品展覽，活動免費入場，無須門票，最啱一家大小同樂。

 

 

　　每年渣打藝趣嘉年華都是大製作，今年參與藝術創作青少年人數超過1,500人，參與巡遊超過500人涉及超過100所學校及青年團體及134組藝術單位。為準備是次盛會，籌備時間（製作藝術品及排練舞蹈）超過13,500小時，單是巡遊服飾及木偶達515件，而參加活動義工人數超過600人，的確人才濟濟！

 

 

渣打藝趣嘉年華 2025

日期：2025年11月29及30日（星期六及日）

時間： 早上10時至下午5時

地點： 銅鑼灣維多利亞公園中央草坪

 

渣打藝趣嘉年華 2025 — 夜光巡遊

日期：2025年11月29日（星期六）

時間：晚上8時30分至10時

地點：由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，至希慎廣場折返

 

渣打藝趣嘉年華 2025 — 壓軸巡遊

日期： 2025年11月30日（星期日）

時間： 下午2時30分至下午4時

地點： 由維多利亞公園出發，途經記利佐治街及崇光百貨，至東角道折返

免費入場，無須門票

www.scartsinthepark.com

 

Tags:#週末好去處#打卡熱點#銅鑼灣#維園#香港好去處#渣打藝趣嘉年華#夜光巡遊
Add a comment ...Add a comment ...
尖東星光大道龍舟美食街與大熊貓打卡點｜國際龍舟邀請賽6月7-8日精彩舉行，設啤酒樂園歡樂
更多玩樂假期文章
尖東星光大道龍舟美食街與大熊貓打卡點｜國際龍舟邀請賽6月7-8日精彩舉行，設啤酒樂園歡樂
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處