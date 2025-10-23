郭富城「三寶」出世！自誇最幸福男人：我們家就是「女神之家」，BB眼仔碌碌似方媛

郭富城再做爸爸，「三寶」已出世，方媛為他再誕下「小公主」！即將在月底（10月26日）踏入60歲的他，今個月雙喜臨門，三寶趕及出世與爸爸慶祝。有傳媒影到他於昨日（22日）接BB回家，全程監視十分緊張。回家後立即分享三寶照片。雖然未能打破四大天王「外父命」，但仍然滿心歡喜，在家被女神圍著，更表示自己是「全世界最幸運的男士」。

Read more：郭富城迎三寶、10月「登六」雙喜臨門｜暗示太太預產期＋子女腳頭好帶挈贏馬

一直有傳方媛將會在這個月分娩，昨日（22日）下午有傳媒在養和醫院影到郭富城帶BB出院。當時，郭富城作便服打扮，戴上口罩，跟外母一同到達醫院，逗留1個多小時之後，兩人跟外父一起到停車場，而當時亦有護士同行，其中一名護士抱著嬰兒籃，估計三寶安就在入面，郭富城一直在旁監督著。

郭富城回家後，急不及待在社交平台分享照片，宣布家中再添小公主。從照片看到女嬰水汪汪的眼睛，跟媽媽方媛很相似，郭富城寫道：「我們的小公主終於到家了！母女平安，感恩所有。我們家現在擁有三颗璀璨的明珠，我感到無比幸福和富足。姐姐們已經急不及待地要照顧妹妹了。」

方媛已先後為郭富城誕下兩位千金，分別是「大寶」郭詠希（Chantelle）、「二寶」郭詠萱（Charlotte）。方媛懷第三胎初期，外間猜測她將會為郭家添男丁，而且可以打破了四大天王「外父命」。謎底揭曉，郭富城表示：「對我來說，無論是兒子或是女兒都是上天賜予我最珍貴的禮物。我們家就是『女神之家』，我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛著。請大家和我們一起，歡迎這個美麗的新生命，祝福她健康快樂地成長。」

郭富城入行以來，先後與姚正菁、鍾麗緹、朱茵、藤原紀香、熊黛林、苟芸慧等女星傳緋聞，與熊黛林的緋聞更傳足7年！當時女方在郭富城住所樓下出現，還帶著自己的愛犬，尤如家中女主人。不過最後在2013年分手。及後於2015年，郭富城主動公告戀愛了，他在社交平台貼出拖手照片，公開與方媛拍拖，2017年方媛與郭富城在香港申請註冊結婚，之後在半島酒店舉行婚宴。同年9月方媛為郭富城生下大女， 2019年4月誕下二女兒。