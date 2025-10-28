新人轉行保險業│3大階段培訓法，助你從零經驗變銷售精英

在保險及金融服務行業工作多年，我經常遇到這樣的情景：一位來自完全不相關領域的新人，懷著忐忑不安的心情加入我們的銷售團隊。他們中有大學畢業生、護士、工程師、公關、IT行業人士等等。

對於這些「零起點」的新人，傳統培訓方法往往效果不彰——要麼速度太快導致他們跟不上，要麼內容太籠統無法應對實戰需求。多年來，通過不斷嘗試和改進，我發現有三個必做步驟，可以幫助這些零基礎新人一步步成長為銷售精英。

第一階：身份重塑——從心理認同開始

許多人對銷售行業存在刻板印象，認為銷售就是「強行推銷」。這種心理障礙是新人最大的絆腳石。

上月剛加入團隊的阿強（化名）原本是公司的Marketing。初來到時，他總是小心翼翼地向朋友解釋自己的職業轉變，彷彿做了甚麼見不得人的選擇。在他的認知中，老師是「給予知識」的崇高職業，而銷售則是「索取利益」的工作。

我沒有急著教他產品知識或銷售技巧，而是首先幫助他重新定義我們的職業。我們進行了幾次深入交談，探討Marketing與我們財務策劃顧問的相似之處——兩者都在傳遞有價值的信息，都在解決對方的問題，都需要建立信任和理解需求。

「你不是從Marketing變成了Sales，」我告訴阿強，「你依然是做市場推廣，只是推廣的內容從原先的公司品牌成了你的個人品牌。」

這種身份重塑幫助阿強走出了心理障礙。他開始自信地向朋友介紹自己是「財務教育顧問」，並聚焦更多如何把有用的理財知識和觀念推向不同的群體。亦因此他的事業正式起步，天天有新客戶的個案與我研討。

第二階：基礎構建——掌握核心知識

有了正確的心態後，第二步是建立必要的知識基礎。對零基礎新人來說，最大的挑戰是信息量巨大且專業性強，容易產生挫折感。

大部分行外人對金融產品一無所知。傳統的做法是給新人一大堆產品手冊和條款，結果往往是「看得多，懂得少」。

很多同事會進入一個死胡同：我不懂產品，所以我要先學習，但紙上談兵又不懂策劃，要懂策劃必先見客，但懂產品又不可見客。

在此我們就要分階段進行，要同事邊學邊做，最理想就是先讓同事當自己是客人感受一次直接的財務策劃，那他就會直觀地感受到客人的感受，亦知道哪些才是銷售時應有的重點。而最後就是集中為他培訓他最有信心做推廣的產品，讓他先開始做生意，當然此階段需要更多的陪伴，避免他們做錯建議。

第三階：場景模擬——從演練到實戰

知識是基礎，但銷售是一項實踐技能，需要在真實場景中應用和磨鍊。及後就可以分幾階段讓他們接觸實戰部分。

首先是「內部模擬」——我扮演各種類型的客戶，與同事進行角色扮演。這些模擬從簡單到複雜，從基礎介紹到處理異議，每次模擬後我們都會進行詳細討論和反饋。

接著是「團隊模擬」——邀請團隊其他成員擔任「客戶」，增加模擬的真實性和不可預測性。

最後一步，但也不是必須的，就是讓他跟著我去見我的舊客人（當然要事先取得客人同意），增加他的信心，最重要的是在他面前演示一次「教」的和「做」的都是一樣。

通過這種階梯式模擬，每位同事理應能建立了溝通自信和應變能力。當他開始接觸真實客戶時，已經積累了足夠的經驗來應對各種情況。

量身定制：不同背景的培訓調整

這三步的培訓法並非一成不變的模板，而是需要根據新人的背景和特點進行調整。

例如，對於有銷售經驗但換了行業的新人，我們可能會淡化第三階段而強化第二階段（產品知識）；對於性格內向的新人，我們會在第三階段投入更多時間，讓他多接觸不同的客人。

結語：每個人都能成為銷售高手

回顧過去幾年培訓的數十位零基礎新人，他們的背景多種多樣這套培訓法，絕大多數人都成功轉型為優秀的銷售顧問。

這讓我堅信：銷售能力不是與生俱來的天賦，而是可以通過系統化培訓習得的技能。關鍵在於找到適合每個人的成長路徑，並給予足夠的支持和引導。

我們不必害怕「零起點」，因為每個人都有獨特的生活經驗和知識背景可以轉化為銷售優勢。正如我常對新人說的：「你不是從零開始，你只是換了一種方式將自己的價值傳遞給他人。」

銷售不是天賦，而是旅程。而這個旅程的精彩之處在於，每個人都可以走出屬於自己的路。