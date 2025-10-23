歡迎回來

股市動向

昏君又昏了

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　這個昏君是特朗普，因為美國當前各州都掀起了一個「No King」（指特朗普）的示威浪潮。這是美國的美麗風景線，與2019年香港的情況一樣，但怎能稱之美麗？

 

　　兩者都有著相同的一局，都有專業示威者。不過特朗普這昏君在前晚（21日）說了句昏話，又話未必能與習大大見面，於是美股急插，連帶昨日（22日）港股又跌（圖一、二、三）。

 

　　是昏君真昏了？不一定，當國內反對的人多了，西方政客解困一招就是找個外敵。中國就是個好「外敵」，故昏君一時TACO，一時又TACI，這個「I」是In。Trump一時Always Chicken Out，一時Trump又會捉番隻雞入來，我叫Chicken In，故有TACI。

 

　　港股短線受TACO、TACI左右，投資者如因TACO而入市，因TACI而沽貨，會左一巴右一巴，倒不如企遠些望望。

 

　　10月22日，高盛股票策略分析團隊在最新研報中明確指出，中國股市將進入更為持久的上漲階段，預計關鍵指數到2027年底將有約30%的上漲空間，主要由12%的盈利趨勢增長和5%至10%的進一步重估潛力推動。

 

　　對於A股未來走勢，高盛此次給出了四大理由，高盛分析認為。首先是政策利好窗口開啟。其次是企業盈利增長再度提速：AI重塑了盈利格局，AI資本支出帶來的盈利提振日益顯現；「反內捲」政策為企業盈利注入新的動力；「出海」彰顯了中國日益增強的競爭力，這些因素共同將趨勢性每股盈利增速提升至12%上下。

 

　　此外，中國市場當前估值仍然較低。指數市盈率處於周期中期水平，且中國股市相對於全球其他股票市場長期存在估值折讓。後續美聯儲貨幣政策放鬆也有望對股票估值構成利好。

 

　　同時，中國股市的資金面仍然強勁。中國資本流入股市的結構性趨勢可能已經開始，居民資產轉配股票可帶來數萬億元人民幣的潛在資金流；從外部環境來看，基於投資分散化需求以及對中國市場的持續低配，中國市場已重回全球投資者視野。

 

　　至於具體思路，高盛提到投資者採取以超額收益為中心的策略，在成長型股票中重點關注中國民企龍頭、中國AI題材、出海領軍企業、「反內捲」概念和A股小盤股，同時通過股東回報投資組合獲取高現金收益率來實現平衡。

 

　　高盛之言有時信得過，有時又信不過，今次我信佢。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

Tags:#特朗普#A股#股市#股市動向#政政經經
