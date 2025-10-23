歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童
醫學通識 健康解「迷」

30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童
聖誕好去處2025︱中環冬日小鎮巨型聖誕樹+星光長廊+八大地...
玩樂旅遊 玩樂假期

聖誕好去處2025︱中環冬日小鎮巨型聖誕樹+星光長廊+八大地...
《刺殺小說家2》:奇幻敘事挑戰娛樂片邊界
Art & Living 電影寓言

《刺殺小說家2》:奇幻敘事挑戰娛樂片邊界
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
屈臣氏網店「雙11」購物優惠：買滿$488即減$60、滿$1,088即送迷你相機！更有機會贏iPhone 17
著數優惠
Jetso

屈臣氏網店「雙11」購物優惠：買滿$488即減$60、滿$1,088即送迷你相機！更有機會贏iPhone 17

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty Wu

　　喜歡shopping的朋友，應該都期待「雙11」購物節的來臨，而屈臣氏網店就快人一步，率先推出「雙11狂賞Code」，由即日起至11月13日，可以優惠價錢買到多種類型的產品，包括嬰兒用品、個人護理、營養補充、日韓美妝等，買滿$1,088送首次登場的「屈仔限量版迷你相機」，累積消費最高更有機會帶走iPhone 17及APPLE AirPods 4 耳機！

 

　　潮流興迷你相機，屈臣氏都推出了「屈仔限量版迷你相機」，內置10款萌爆屈仔相框，輕輕鬆鬆就可以影相、錄影！只需於屈臣氏網店購物滿$1,088，輸入【TAKEAPIC】優惠碼，即免費獲贈屈仔限量版迷你相機。另外亦可買精選產品，以$188加購換領。

 

 

　　活動期間，易賞錢會員買精選產品淨額每滿$59，即可獲贈一個電子印花，儲滿指定數量即可免費換領豐富禮品。累積消費最高之會員更可參加「爆買贏大賞」，獎賞包括頭獎iPhone 17 256GB （價值: $6,899）及AirPods 4耳機（價值: $1,099）。

 

 

　　如果是首次加入屈臣氏網店的新用戶，可享買滿$488即減$60的限時優惠，以及買滿$138免運費送貨。舊有客戶減得更多，買滿$2,200即減$300！

 

 

　　其他還精產品優惠及豐富禮物包括：

 

 

屈臣氏網店

網址：https://www.watsons.com.hk/zh-hk/

 

Tags:#網購#減價#Shopping#雙11#屈臣氏#著數優惠#Jetso#iPhone 17#迷你相機
Add a comment ...Add a comment ...
【消費券】明天開始！八達通自動提升儲值限額！即睇6大「升級」方法（附2階段詳情）
更多購物兵團文章
【消費券】明天開始！八達通自動提升儲值限額！即睇6大「升級」方法（附2階段詳情）
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處