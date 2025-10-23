全運會2025︱信和商場直播賽事︰奧海城互動遊戲打卡位＋荃新天地免費長者運動班

第十五屆全國運動會將於今年11月9日隆重揭幕，香港作為賽事承辦城市之一，將主辦8項競賽項目及1項群眾賽事。信和集團4大商場設巨型大電視直播賽事，多個商場將舉辦打氣活動，包括奧海城化身運動主題場館設觀眾席及打卡牆，屯門市廣場有街頭健身比賽及運動健身嘉年華，荃新天地則設免費長者運動班，全城投入齊撐運動員！

全運會將於11月9日正式揭幕，香港作為賽事承辦城市之一，將舉辦其中8項競賽項目及1項群眾賽事活動，競賽項目包括場地單車、擊劍、籃球、七人制橄欖球等傳統運動項目，亦有沙灘排球、鐵人三項、高爾夫球、手球。

奧海城2期中庭即日起化身成色彩繽紛的運動主題場館，場內特設觀眾席及430吋大屏幕，直播緊貼全運會精彩賽事，並設考反應互動遊戲及巨型劍擊打卡裝置，讓市民沉浸於熾熱的運動氛圍中！11月7日至21日期間，S+ REWARDS 會員於奧海城、屯門市廣場、荃新天地消費滿指定金額，即可換領多款adidas 運動用品及S現金券；另外， S+ REWARDS 會員憑全運會任何一張門票，即可換領HK$50 S現金券。

參加者需成功挑戰按中指定秒數 - 全運會開幕日期「09.11.25」，挑戰成功者可獲第十五屆全運會吉祥物公仔。

場內特別設置巨型劍擊主題打卡牆，供市民拍攝型格照片，投入體育盛事熱潮，一同為港隊運動員打氣。

信和四大商場直播全運會

11月9日至21日全運會舉行期間，信和集團旗下四大商場將全程直播精彩賽事。奧海城及屯門市廣場將分別設置 430 吋及 540 吋大屏幕進行直播，荃新天地及朗壹廣場亦會同步高清轉播，讓各區市民緊貼最新賽況。11月9日開幕日及重點賽事舉行期間，奧海城將提供打氣道具，與全港市民一同見證香港運動員的拼搏時刻，感受體育盛事的熾熱氣氛。

信和多個商場將舉辦多項體育主題活動，包括新興運動及街頭健身項目，全城投入運動盛事。

奧海城

• 10月23至26日HKGX 2025 IBF世界保齡球錦標賽活動，現場設迷你保齡球體驗活動及展覽

• 10月29日欖球體驗活動 ，邀請現役中國香港七人及十五人欖球代表隊成員 - 潘慧欣進行小朋友體驗活動

• 11月1日全民迎全運群眾賽事舞，龍舞獅邀請賽 2025及設小朋友體驗班

• 11月2日「迎全運 齊撐運動員」派對， 與TVB聯手舉辦「迎全運 齊撐運動員」預熱派對

• 11月8日 體操同樂體驗日，健美體操難度動作表演及特設四個互動站

朗壹廣場

• 11月8至9日 BB 全能運動會，舉行BB爬行比賽及兒童擊劍、保齡球、手球等小遊戲

屯門市廣場

• 11月11至16日街頭健身比賽及運動健身嘉年華 ，11月15及16日舉行街頭健身錦標賽

屯門市廣場全新戶外匹克球場

屯門市廣場全新升級的戶外活動空間「tmtp commons」於10月正式啟用，除了設有逾萬呎戶外活動空間，更配置了一個大型多功能運動場，可包括6個匹克球場、2個羽毛球場及1個籃球場，為香港最多匹克球場的地點！

屯門市廣場特別與Pickleball Lab合作，市民除可預約場地亦可參加由星級教練指導的匹克球訓練班，球場將於11月正式開放。

11月11日至16日屯門市廣場更聯合大型連鎖24小時健身中心EFX24及香港街頭健身總會，舉辦盛大的運動健身嘉年華。活動期間，大人小朋友可體驗多種具挑戰性的運動項目，完成指定挑戰更可獲豐富獎品。

11月15及16日舉行街頭健身錦標賽

荃新天地長者運動班

荃新天地除了恆常舉辦、適合跑步新手或進階跑手的黃昏跑步工作坊外，由11月起，商場將與慈善機構Bring In Change攜手合作，推出一系列專為樂齡長者設計的運動班。課堂將於指定日子在荃新天地地下花園廣場由專業教練指導下進行，歡迎社區長者踴躍參加。長者可免費參與樂齡運動班活動，只需下載S+ REWARDS應用程式並登記成為會員，更可獲贈主題運動速乾衣一件。