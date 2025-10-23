歡迎回來

專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
《破‧地獄》效應熱潮：九龍殯儀館重陽節開放日，信眾親身體驗儀式
香港周圍遊

《破‧地獄》效應熱潮：九龍殯儀館重陽節開放日，信眾親身體驗儀式

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:wong lin lin rachel

　　去年由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康等人主演的本地電影《破‧地獄》深受歡迎，而且改變了以往人們對殯儀行業的忌諱，變得「大吉大利、百無禁忌」。在周三（29日）九龍殯儀館舉行開放日，讓大眾巿民沉浸式了解在殯儀每一項儀式的意義。重陽節有一日假期，可以選擇這另類節目增添節日氣氛。

 

Read more：香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」門票將於10月22日起發售！展出250件超過2000年文物：圖坦卡門巨像、貓木乃伊

 

　　近日，九龍殯儀館Facebook專頁介紹是次於重陽節舉行的活動，對於之前在盂蘭法會上的儀式體驗大受歡迎，大家近距離看到破地獄儀式，還有詳細講解，所以今次再度舉辦活動讓更多巿民體驗破地獄儀式。

 

 

　　電影《破‧地獄》讓大家百無禁忌大談生死，而且能以輕鬆的心態去了解背後文化，電影去年上映後不少團體也舉辦活動，讓巿民近距離接觸「死亡話題」，引發人們對生命和死亡的深刻反思。「活現香港」曾經與東華三院聯手推出《破‧地獄》場景遊，把電影以及旅遊、歷史文化一齊推廣。隨著電影推出加長版本，「活現香港」再度籌辦兩個場景遊的「加場版」，每次活動也吸引不少人參與。而歌手鄺旨呈亦曾經在九龍殯儀館舉行《走先啦…音樂會》，概念新穎，立即引起樂迷關注。

 

 

2025九龍殯儀館開放日詳情：

 

活動名稱：破地獄儀式體驗 

緣起與特色： 由於之前在元朗大樹下天后古廟舉辦的盂蘭法會中，「破地獄儀式體驗」反應熱烈，獲得巨大迴響。 

為讓更多民眾了解此儀式的深意，主辦單位決定於九龍殯儀館再次舉辦。

活動將由專人講解「破地獄」法門背後的慈悲意義，並開放特定時段讓信眾親身體驗。 

日期與時間： 2025年10月29日（星期三） 中午12:00 至 下午5:00 

地點： 九龍殯儀館 地下 景賢堂 （大角咀楓樹街1A） 

報名可上 RIPHK.com

 

