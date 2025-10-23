歡迎回來

萬聖節好去處︱西九鬼眼精靈怪獸派對：主題打卡位＋工作坊＋紋身貼紙免費送
著數優惠
Jetso
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

萬聖節好去處︱西九鬼眼精靈怪獸派對：主題打卡位＋工作坊＋紋身貼紙免費送

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:西九文化區fb

　　萬聖節好去處推介！西九文化區多棵大樹已被神秘的鬼眼精靈經佔據，一眾怪獸仔隱身於藝術公園不同角落，大人小朋友及毛孩準備好夜遊西九 Happy Halloween未？除了節日打卡有機會獲得西九限定萬聖節怪獸仔紋身貼紙，你更可體驗不同工作坊及大玩Trick-or-Treat。

 

 

鬼眼精靈與怪獸仔打卡

 

　　報告！鬼眼精靈已佔據園區內的大樹，一眾怪獸仔更藏在秘密花園，大人及小朋友一齊在藝術公園尋找可愛又怪誕的它們打卡啦！指定日子及時間更有哈佬怪獸仔快閃表演，可愛神秘怪獸仔快閃隊伍及YayaKids Dance的小舞者將現身，以歡樂舞蹈與巡遊帶你感受秘密花園奇幻夜。你更可參加哈佬怪獸仔禮物挑戰，完成過關即可贏走驚喜小禮物，數量有限，先到先得，送完即止。

 


 
　　除此之外，只要收集並拍攝所有隱藏的鬼眼精靈，即可獲得西九限定萬聖節怪獸仔紋身貼紙一套及LUSH 15克沐浴露試用裝一支 ，數量有限，先到先得，送完即止。

 

 

鬼眼精靈與怪獸仔世界
日期：2025年10月20日至11月2日 
地點：藝術公園

 

哈佬怪獸仔快閃表演
日期：2025年10月25、26、29及31日 
時間： 下午6時至晚上8時30分（10月25、26及29日） 、晚上8時至9時30分（10月31日） 
地點：藝術公園秘密花園及海濱草坪附近

 

哈佬怪獸仔禮物挑戰
日期：2025年10月25、26、29及31日 
時間：下午6時至晚上10時 
地點：藝術公園秘密花園及海濱草坪附近

 

精靈魔法驚喜

 

　　齊來收集並拍攝所有隱藏的鬼眼精靈，即可獲得西九限定萬聖節怪獸仔紋身貼紙一套及LUSH 15克沐浴露試用裝一支 ，數量有限，先到先得，送完即止。

 

日期：2025年10月20日至11月2日 
時間：中午12時至晚上10時 
換領地點：西九文化區管理局大樓二樓禮賓部

 

 

Trick-or-Treat及主題工作坊

 

　　萬聖節點少得Trick-or-Treat，西九多個熱點舉行Trick-or-Treat，同時更供應限量萬聖節主題餐點及特調飲品。小朋友更可參加一系列哈佬怪獸仔工作坊，工作坊參加者追蹤西九文化區以及「芬達」的社交平台帳戶，即可獲贈「芬達」一罐（口味隨機），有得食有得玩！

 

 

Trick-or-Treat地點詳情 
哈佬怪獸仔工作坊
內容︰哈佬怪獸仔紙袋、黏土及配飾工作坊、面部彩繪及紋身貼紙工作坊 
日期：2025年10月25、26、29及31日 
時間：下午5時至晚上10時 
地點：藝術公園秘密花園

 

 

哈佬魔「髮」大派對

 

　　想為你萬聖節打扮的角色「加分」？現場設有免費面部彩繪、紋身貼紙以及頭飾等，讓你瞬間變身為你心儀的萬聖節角色，在派對現場與怪獸仔一同狂歡。參加方法 簡單，只要追蹤西九文化區的社交平台帳戶，以及讚好哈囉魔「髮」大派對的帖子。

 

 

　　在活動舉行期間，於任何西九餐飲及零售店舖以電子消費滿港幣$200，即可體驗瘋狂魔「髮」廊或鬼魅面部彩繪與夜光紋身工作坊，讓你造型更突出。派對現場更設有魔「髮」酒吧，提供無酒精飲品與小食。酒吧特別夥拍「芬達」，提供特調的mocktail，活動舉行期間於任何西九餐飲及零售店舖以電子消費滿港幣$200，可額外享用特色小食。

 

日期：2025年10月31日 
時間：晚上7時至10時 
地點：藝術公園秘密花園

 

 

Tags:#萬聖節#週末好去處#西九#打卡熱點#香港好去處#萬聖節2025
