MUJI com便利店登陸香港站、青衣站，設麵包區＋COFFEE STAND＋送迷你手挽袋
Jetso

MUJI com便利店登陸香港站、青衣站，設麵包區＋COFFEE STAND＋送迷你手挽袋

TEXT:Eunice ChowPHOTO:Eunice Chow

　　返工返學買早餐多個選擇！無印良品全新概念店「MUJI com」於10月24日首次開業進駐香港站及青衣站，新店以多元化便利店模式營運，設麵包區每日供應多款天然手造麵包，港鐵青衣站店更獨家增設COFFEE STAND。為慶祝開業，凡於指定期間於新店消費滿指定金額，可獲限定迷你手挽袋，及會員雙倍積分獎賞優惠。

 

 

自助付款及電子支付結賬

 

　　記者率先視察位於港鐵香港站入閘區內無印良品全新概念店「MUJI com」，它前身是 MUJI toGO店，而全新的「MUJI com」代表「Compact（精簡實用）、Convenience（輕鬆便利）、Community（社區連繫）」三大理念，專為繁忙都市人設計打造。店舖主打提供美容護理、文具、輕食及飲品等生活必需品，並採用自助付款及電子支付，簡化結賬流程，方便上班族、學生及繁忙的都市人購物，更省時快捷。

 

MUJI com店舖採用自助付款及電子支付結賬。

 

設麵包區及COFFEE STAND

 

　　港鐵香港站及港鐵青衣站MUJI com主打售賣一系列零食、即沖湯包、毛巾及護理用品等，而「麵包區」可說是為一眾打工仔及學生朝早而設，麵包區每日供應多款天然手造麵包，包括牛角包、蔬菜芝士法包、抹茶紅豆麻糬包、伯爵紅茶忌廉芝士奶球、北海道牛奶香腸洋蔥包等。旁邊的涷櫃更有一系列樽裝茶飲及杯裝雪糕，方便Grab & Go。MUJI com港鐵青衣站更獨家增設「COFFEE STAND」，選用本地新鮮烘焙的精品咖啡豆，即時研磨製作冷熱飲品。

 

麵包區每日供應多款天然手造麵包

 

涷櫃更有一系列樽裝茶飲及杯裝雪糕

 

　　店內更有不少方便上班一族、學生及旅遊人士補購的必需品，包括文具、糖果零食、旅行便攜護理產品，甚至是放工時經過MUJI com都可以買即煮／即食包，享用快捷又美味的晚餐。

 

掛耳咖啡包、茶包、糖果、薯片及零食等齊全，為你的office儲糧。

 

收工收得夜，晚餐不用頹食，加熱即食咖喱包配白飯，充滿日式風味。

 

不同款式充電繩、手機帶方便你外遊出行。

 

不同款式充電繩、手機帶方便你外遊出行。

 

旅客亦可於店舖購買牙刷、毛巾等日常用品及便攜護理產品。

 

 

開幕專屬優惠

 

　　為慶祝MUJI com於香港首次開業，凡 2025年10月24日至11月2 日於MUJI com港鐵香港站或MUJI com港鐵青衣站消費淨值滿$150或以上，即可獲贈限定迷你手挽袋一個。每日數量有限，送完即止。

 

2025年10月24日至11月2 日消費淨值滿$150或以上，即可獲贈限定迷你手挽袋一個。

 

MUJI app會員專享優惠

優惠期：2025年10月24至26日

MUJI app會員於MUJI com港鐵香港站及MUJI com港鐵青衣站作任何消費，可享雙倍積分獎賞，每消費$1 即可獲得2積分，每消費$2即可獲得4積分，如此類推。

 

MUJI com港鐵香港站

開業日期 ︰2025年10月24日（星期五）

營業時間︰星期一至星期日及公眾假期10am – 9pm

地址︰港鐵香港站 L3 層 HOK 47 店

查詢 ︰3971 3290

 

MUJI com港鐵青衣站

開業日期 ︰2025年10月24日（星期五）

營業時間︰星期一至星期日及公眾假期10am – 9pm

地址︰港鐵青衣站 1 樓 TSY 58-59 舖

查詢 ︰3973 8368

 

