歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
十一月
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕夢幻登場 沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕夢幻登場
節慶活動 商場活動
沙田新城市廣場｜沙田新城市廣場 7 樓逾 4萬呎全新戶外空中花園【NTP Sky Garden】聖誕...
推介度：
13/11/2025 - 01/01/2026
免費
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
點解中國要管制全世界稀土供應
國際評論
樓市分析

點解中國要管制全世界稀土供應

樓市亮話
湯文亮
樓市亮話

　　有老友話唔明白，特朗普明知稀土是美國軟肋，點解仲要加中國100%關稅以及港口停泊費，明知到最後，如果中國禁止稀土出口到美國，始終又要低低哋躀一鋪，撤銷100%關稅以及港口停泊費。

 

　　特朗普可能受空殼公司所累，一些空殼公司向美國兜售稀土，樣板是合格的，令到特朗普有恃無恐，不擔心中國停止供應稀土，但最後發覺，稀土的濃度不足，大約只得60%，比99.99%差很遠，情況好似14K金和24K金的分別。濃度只有60%的稀土。如果要提升至99.99%，是需要很高技術，目前只有中國掌握得到，所以，空殼公司所提供的60%稀土，比雞肋更加不如，否則特朗普都唔會要求與習主席會面。

 

提煉高純度稀土需要很高技術，目前全世界只有中國掌握到。(Shutterstock)

 

　　老友可能唔知道，特朗普還有一個如意算盤，就算中國不向美國提供稀土，但只要中國向任何國家提供稀土，美國都有辦法奪取那些稀土。例如中國向巴基斯坦提供稀土，最後都會落在美國手中，亦唔到巴基斯坦說不，否則就會受到美國全面制裁。在巴基斯坦而言，中國不向他們提供稀土是最好的結果，否則，就會出現「我本無罪，懷璧其罪」的情況。中國當然了解箇中道理，於是向所有國家管制稀土供應，其實是救了那些國家，大家都明白，所以，亦唔見到有國家指摘中國管制稀土供應，因為那些國家知道中國是救他們而非害他們。

Tags:#中國#美國#樓市#稀土#樓市亮話
Add a comment ...Add a comment ...
﻿做地產，愈叻借錢愈死
更多樓市亮話文章
﻿做地產，愈叻借錢愈死
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處