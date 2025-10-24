特皇布達佩斯踩雷，白宮少壯派「媽聲一片」

上周五（17日），白宮新聞會上發生了匪夷所思的一幕——當白宮新聞秘書萊維特被記者問到，是誰決定美俄元首在布達佩斯會晤時，她居然惱羞成怒罵了一句：「是你媽！(Your mom did!)」

萊維特的行為固然引來了民主黨陣營的口誅筆伐，但在沉迷於兩黨鬥爭之時，各方輿論都忽略了一個重要疑點：面對這麼一個看似簡單而沒有攻擊性的問題，為甚麼萊維特會情緒失控了？連被「問候老母」的HuffPost網站小編們也擺出一副無辜的樣子，認為萊維特對這個問題反應過敏。

萊維特失態罵娘

自從特朗普挾MAGA（讓美國再次偉大）運動重返白宮以來，萊維特就一直是白宮群星之中的惹火人物。她聰明過人，反應敏捷，措辭凌厲，以芳齡28歲成為白宮史上最年輕的新聞秘書，堪稱特朗普的少壯派才女。

不要看萊維特年紀輕輕，在新聞發布會上卻一副老將姿態，常把記者駁斥得啞口無言。因此一些保守派網媒也緊緊盯著她看熱鬧，對於她如何在新聞發布會上拆解敵對媒體的難題，如何「手撕」搞事記者，可謂津津樂道。

但是，堂堂白宮新聞秘書公然問候記者「老母」，顯然已失理性，甚至已經跌到了正常人的行為規範之下。導致萊維特破防的原因是甚麼，當然要從記者提出的問題之中來尋。根據事後發展，答案很可能是，布達佩斯峰會是由普京提議，特朗普無腦答應了，結果卻中了伏，釀成了白宮的一場外交災難。

特皇踩入布達佩斯地雷陣，激到當紅白宮發言人萊維特問候記者阿媽。（設計圖片）

據白宮方面的說法，此次會晤是由俄方首先提出，而這個時間點，正好趕在特朗普月底赴韓國出席APEC峰會之前，這就給了後者無窮的遐想：當前中美因為晶片和稀土互卡脖子，正鬥得不可開交，雖然APEC峰會期間可望舉行「習特會」，但特朗普恐怕討不到甚麼好處。

若是特朗普能夠搶在APEC峰會前，和普京舉行會談，在俄烏停火問題上，甚至在美俄恢復政治及經貿來往的問題上，達成一兩個協議或共識，他的處境就可以改觀了。因為屆時特朗普就可以發動媒體戰，營造俄羅斯疏遠中國的輿情，從而在韓國的習特會上，動搖北京談判的心理防線。



特朗普鑽進「布達佩斯口袋」

特朗普自稱是生意上的「交易大師」，看到普京此時提出這麼好的交易機會，讓他有空子可鑽，他當然就義無反顧地鑽進去了，於是就一頭闖進了「布達佩斯」這個地雷陣——特朗普只識生意買賣，而普京在布達佩斯峰會的時間與地點選擇之上，卻堪稱地緣政治的大手筆，牽著前者鼻子團團轉。

首先，普京提出在布達佩斯討論俄烏停火，無異於向美歐重申了《布達佩斯安全保障備忘錄》。1994年，即冷戰結束後不久，美國、俄羅斯、烏克蘭、英國四個國家，在布達佩斯簽署了該協議。在這份文件中，烏克蘭同意放棄並銷毀前蘇聯遺下的核武，以換取美、俄、英三國對其提供安全保障。

普京運用外交謀略，牽著特朗普的鼻子團團轉。（美聯社）

2022年2月，烏克蘭總統澤連斯基威脅要退出該協議，暗示要重新部署核武，以配合北約東擴，成為俄羅斯最終付諸武力的主要導火線之一。因此，俄方主張在布達佩斯開會，其訊號就是指出「前事不忘，後事之師」，談判結果不能跳脫到《布達佩斯安全保障備忘錄》的框架之外。

其次，當特朗普試圖利用美俄峰會來增加對華博弈的籌碼時，普京卻在專心下好歐洲這盤棋。除了「邀請」特朗普前來為《布達佩斯安全保障備忘錄》站台和背書之外，他還一石二鳥，矮化了歐洲在俄烏停火談判中的地位。早在1994年簽署安保備忘錄時，好歹還有涉事國烏克蘭和英國參加。但這一回，卻只有美、俄兩國元首赴會，不要說歐洲列強，就連參戰一方的烏克蘭也被拒之門外。

上一次，特朗普邀請普京訪問阿拉斯加，好歹是在美國領土上演的雙邊外交活動，無論兩者談甚麼，歐洲列國都還能裝聾作啞，當無事發生。但這一回，如果美俄元首在布達佩斯會晤的話，那將是首次在歐洲的土地上，舉行一場關於歐洲戰爭的停火談判，卻沒有歐洲代表獲權參加。

普京離間美歐關係

第三，普京在矮化歐洲之時，還成功離間了美歐關係，進一步削弱了美國在美歐跨大西洋戰略合作關係中的領導地位。一些歐洲國家對布達佩斯峰會表達了強烈反對，其中波蘭政府就公然警告，如普京的專機通過該國領空前往布達佩斯，將不能保障其安全。這個表態無異於拆特朗普的台，讓峰會難以順利召開。

特朗普希望能為APEC峰會期間的「習特會」爭取籌碼，可惜好夢落空。（美聯社）

第四，普京雖然誘使特朗普鑽進了布達佩斯的口袋，但卻沒有給後者撈到任何好處。當雙方外長拉夫羅夫和魯比奧舉行前期安排會議時，美方驚覺莫斯科並未打算在停火安排上作出任何讓步，就連在當前戰線上實現停火都不答應。

特朗普滿以為可以拿著美俄談判成果參加APEC峰會，結果驚覺被普京耍了，急忙在本周三（22日）正式宣布取消布達佩斯峰會，而且忿怒之下還宣布制裁兩大俄羅斯油企。但如此一來，他欲拉攏俄羅斯對付中國的「妙計」就更難實現了。

對於普京來說，無論峰會開不開，俄羅斯已獲得外交勝利，戰略目的已經達到：他對外展示了對特朗普隨叫隨到的實力，以及在分化美歐關係的同時，還把歐洲的主戰派趕到俄烏和談進程的大門之外，從而鞏固了俄羅斯在談判中的主導地位。

少壯派對特朗普不滿溢於言表

回到白宮，像萊維特這類MAGA少壯派精英，平時趾高氣揚，不可一世，哪吞得下這口烏氣？因此在筆者耳中，萊維特的一句「是你媽！」，不僅是罵向記者，同時也是對她大老闆不滿情緒的總宣洩。

五角大樓首席發言人帕內爾亦對記者的提問口出惡言（美聯社）

值得注意的是，就在萊維特帶頭洩忿之後，白宮和國防部的公關和發言人們也跟起風來，一時之間「媽聲一片」。例如在最新的一個「罵娘個案」中，五角大樓首席發言人帕內爾(Sean Parnell)被記者問及，「戰爭部長」赫格塞斯在會見澤連斯基時打的一條紅白藍斜紋領帶，是否代表俄羅斯時，也是脫口而出：「你媽買給他的！」

少壯派的「媽聲一片」，是不是可以被理解為，他們就特朗普對俄政策的不滿已經溢於言表？

