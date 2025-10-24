香港太空館45周年，雪山叉燒菠蘿包免費派詳情；Hello Kitty Day免費請食蘋果肉桂撻

歡迎回來

TEXT:Eunice ChowPHOTO:Visit HK Museums 優遊香港博物館 fb、Sanrio Gift Gate Hong Kong fb

　　11月美食免費派著數！11月首個周末「繽 Fun 博物館嘉年華」 即將舉行，屆時康文署轄下多個博物館於尖沙咀舉辦不同文化體驗，其中香港太空館免費派 1000 個雪山叉燒菠蘿包，大家一嘗吃得到的「太空館」滋味。除此之外，Sanrio Hong Kong於11月1日Hello Kitty生日大日子，請你食蘋果肉桂撻，即日起限時預先登記換領，即睇更多詳情！

 

 

　　為慶祝45周年，香港太空館首次與美心西餅聯乘，限時推出雪山叉燒菠蘿包，傳統港式叉燒包搭配酥脆的外皮。你只要參與11月1日至2日「繽Fun博物館嘉年華」，屆時將於香港文化中心露天廣場免費派發（數量有限，先到先得，派完即止）！

 

 

　　或者，即日起至2025年11月13日可於美心西餅分店率先購買雪山叉燒菠蘿包（原價$14），包裝上更有獨特的太空設計元素！ 

 

 

香港博物館節 2025 – 「繽 Fun 博物館嘉年華」

日期︰2025 年 11 月 1 至 2 日（星期六及日）

時間︰11am – 6pm

地點：香港文化中心露天廣場

費用全免

www.museums.gov.hk/mf2025

 

雪山叉燒菠蘿包

售賣日︰即日至2025年11月13日

售賣點︰美心西餅分店

售價︰$14

 

Hello Kitty請你食蘋果肉桂撻 

 

　　11月1日係Hello Kitty生日，Sanrio Hong Kong決定這天命名為「Hello Kitty Day」，凡於2025年10月24日2:00pm至2025年10月26日，透過指定活動連結預先登記參與活動，即可於香港美心西餅換領免費送出限定版Hello Kitty蘋果肉桂撻，限量兩萬件，先到先得，送完即止，一齊慶祝Hello Kitty Day。

 

 

登記日期：2025年10月24日2:00pm至2025年10月26日 

換領日期︰2025年11月1日至3日（活動需透過Sanrio Smile HK App於香港美心西餅換領）

詳情： https://bit.ly/47dEKyq（下載Sanrio Smile HK App 以便了解詳情）

https://bit.ly/HelloKittyDay

 

Tags:#美食#免費#香港太空館#SanrioHK#雪山叉燒菠蘿包#蘋果肉桂撻#Hello Kitty Day
