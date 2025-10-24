歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
《墨魚遊戲3》陸永靠運氣過關自嘲：我係廢嘅 遊戲大王洪天明玩到決賽出局
娛樂新聞

《墨魚遊戲3》陸永靠運氣過關自嘲：我係廢嘅 遊戲大王洪天明玩到決賽出局

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　由游學修、許賢和蘇致豪主理的YouTube頻道《試當真》，近日播出《墨魚遊戲2》後成為全城熱話，昨晚播出結局《墨魚遊戲3》，陸永仍然是節目中最搶鏡的一個，主力在現場帶動節目氣氛。在整個遊戲上，差不多不費吹灰之力玩到最後一關，被洪天明取笑靠運。陸永自己在玩遊時亦自嘲：「我廢嘅。」而繼上一條影片有古天樂戴著面具客串出現做遊戲「主持人」後，這一集就有鍾雪瑩亮相，扮演紅衣人內鬼。

 

Read more：試當真《墨魚遊戲2》人氣超越台慶，高峰期13.1萬人同步收看，多位高手玩家落敗

 

　　《試當真》其中一個「試玩毛」系列，找來100位香港藝人、KOL和YouTuber齊集玩遊戲，分別剪輯成《墨魚遊戲2、3》，昨晚播出最後一集。這個墨魚遊戲共有5個遊戲環節，大家玩兒時遊戲過關，最後獲取100元獎金。

 

 

　　播出《墨魚遊戲2》後，已經引來全城熱話，迴響甚大，多過遊戲玩家高手錢嘉樂、劉以達等人早已淘汰出局，鄧兆尊事後接受訪問時曾表示拍攝時間太長，要想辦法提早輸盡早離開現場。不過，資深演員及遊戲玩家之中，陸永和洪天明能夠玩到最後遊戲才輸掉被「殺」，最後贏家是Lolly Talk的成員阿蛋。

 

 

　　上一集，有古天樂戴著面具扮「主持人」出場威脅Tyson Yoshi除衫後；今集是金馬影后鍾雪瑩在《墨魚遊戲3》現身，不過她並非加入做玩家，反而是扮成紅衣人做卧底，協助玩家走秘密通道離開。

 

　　陸永兩集之中，每一個遊戲差不多不用花任何氣力便能夠成功過關，其中在「井字過三關」遊戲中，因所有對手已死掉，他不用出賽已順利闖關。在昨晚播出《墨魚遊戲3》中，先在「氹氹轉菊花園」生還之後，進入「天下太平」分組遊戲環節，洪天明被隊長林子峰（Stone）派做大炮攻擊對方，原本Stone之後打算派陸永出場做另一大炮時，腦轉數極快的陸永立即說：「我廢㗎！」婉拒出賽，不過他全集內不斷拋出「金句」搞笑，帶動全場氣氛，連洪天明也取笑他夠運走到最後。

 

 

　　不過，陸永的搞笑並非個個受落，在休息期間，他曾經走近內歛、怕醜的湯令山旁主動聊天，不過對方並沒有多話使陸永很無癮，索性坐在對方旁邊。

 

 

　　而經常主持無綫遊戲節目的洪天明，竟成為眾人眼中的大哥哥，盡顯「遊戲大王」風範，認真玩到最尾，與陸永等人走到決勝賽「007入子彈」，賽中大家選擇入子彈殺死其他人，或是使用保護網保護自己，要以智力擊退其他玩家，洪天明全無敵意，笑言「老婆叫我唔好亂射」，但提議大家先殺死陸永後才處決自己。而這個環節上，陸永展現頭腦清晰一面，卻跟洪天明自相殘殺輸掉而一同離開。

 

　　遊戲玩到最後是同樣來自Lolly Talk成員Yanny和阿蛋的二人對決，二人感性哭泣，最後由阿蛋贏到獎金。入行不久的Lolly Talk早前被傳出公司金主「閂水喉」無糧出，還反拖欠公司20萬元，網民笑言阿蛋贏到獎金可以用來還債。 

Tags:#洪天明#陸永#試當真#游學修#鍾雪瑩#影視娛樂#許賢#試玩毛#蘇致豪
Add a comment ...Add a comment ...
82歲白韻琹精靈拖謝偉俊參與活動 傳患腦退化症，堅稱不會忘記丈夫
更多娛樂文章
82歲白韻琹精靈拖謝偉俊參與活動 傳患腦退化症，堅稱不會忘記丈夫
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處