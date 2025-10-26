歡迎回來

定期存款 | 一周定存合集，3個月低門檻5.88厘優惠倒數，大行特選客一年期高達3厘
理財智慧

定期存款 | 一周定存合集，3個月低門檻5.88厘優惠倒數，大行特選客一年期高達3厘

生財有道
生財有道

　　美聯儲局減息前夕，大型銀行積極加港元定存息搶客，當中，渣打香港3個月及6個月港元定存息加至2.75厘，起存額10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。12個月定存息高達3厘，起存額1萬元起，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶），透過網上理財／SC Mobile／分行／專線辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，3個月低門檻5.88厘優惠倒數，大行特選客一年期高達3厘

（資料圖片）

 

恒生3個月2.7厘，信銀國際加至3.1厘

 

　　恒生銀行3個月最高亦有2.7厘，起存額100萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理，優惠期至本月底止。另外，中信銀行（國際）最新將3個月港元定存息加至3.1厘，起存額50萬元，一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理。

 

建行亞洲3個月高門檻最高6.88厘

 

　　建行亞洲全新客戶透過電子渠道「e帳戶服務」開戶，以定額5萬元或10萬元（需完成開立證券戶口）開立定存一次性享1個月12厘或3個月5.88厘，優惠期至本月底。

 

　　至於較高門檻方面，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過致電分行/客戶經理或親臨分行，以港元100萬至250萬開立3個月定期存款，當中首20%金額享6.88厘特惠定存年利率，其餘80%金額則享另一定期存款利率。另外，該行銀色債券的客戶，透過分行以銀色債券退款或全新資金開立3個月港元定期存款達10萬至100萬元，可享額外年利率0.1厘。

 

富融及PAObank提供極低門檻3.1厘

 

　　富融銀行最新加息，現有客戶3個月存款期由2.9厘加至3.1厘，不設最低存款額，即1元也可起存，亦毋需新資金。PAObank亦把3個月年利率加至3.1厘，起存門檻只需100元可開立，亦不限新舊資金。

 

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客戶一年期高達3厘

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

Tags:#理財智慧#渣打#定存#恒生銀行#生財有道#信銀國際#收息#建行亞洲#富融銀行#理財#PAObank#中信銀行（國際）
