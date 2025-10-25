歡迎回來

香港美酒佳餚巡禮︱米芝蓮級鮑魚＋白松露美食＋酒店招牌菜攻略＋品味券八折增值

TEXT:Eunice ChowPHOTO:Eunice Chow

　　香港美酒佳餚巡禮已經開鑼，即日起至10月26日中環海濱活動空間舉行美酒佳餚盛宴，今年活動首次延長開放時間至午夜十二時，入場人士舉杯暢飲盡興而歸！各位為食之人一定要去Towngas名氣美食街橫掃「13星7鑽」美食及酒店美食街各大酒店招牌菜，現場更有不少Gelato、芝士蛋撻及蛋糕等甜點，配搭各款美酒pairing，即睇更多美食攻略。

 

Read More

香港美酒佳餚巡禮2025著數攻略︱免費歎酒＋萬聖節裝扮有賞＋增值品味券八折＋抽獎

 

 

　　香港迪士尼首次參加「香港美酒佳餚巡禮」，專區以20周年為設計主題，多款獨家主題美食、特色飲品首度登場，包三款全新聖誕主題菜式以及20周年限定的 Duffy 與好友派對爆谷桶。入場人士更可享優惠價優先預訂2025年12月21日至2026年1 月1 日之間的香港迪士尼指定酒店餐廳之聖誕自助餐，包括迪士尼好萊塢酒店「藝彩廚」及香港迪士尼樂園酒店 「翠樂庭餐廳」，提前籌劃與親朋好友的歡聚時光（名額有限，額滿即止）。

  

同場更可品嘗迪士尼家族葡萄酒。

 

Towngas名氣美食街

 

　　想食好嘢一定要去「Towngas名氣美食街」，一次過匯聚本地12間榮獲《米芝蓮指南》及《黑珍珠餐廳指南》殊榮的頂尖人氣食府，合共摘下13顆米芝蓮星及7顆黑珍珠鑽。 

 

富臨飯店 - 富臨鮑魚

 

L'ATELIER DE JOËL ROBUCHON x THE GRAND HK - 魚子醬黑松露鹹海帶天使麵

 

廚魔 - 分子小籠包

 

明閣 - 至尊蜜汁叉燒拌花膠撈蝦籽麵

 

CulinArt 1862 - 香烤生蠔伴意式辣肉腸奶油

 

CIAK - 大閘蟹薄餅

 

Ami - Ami 招牌牛肉三文治

 

唐述-遠年陳皮普洱雞蛋仔

 

酒店美食街

 

　　酒店美食街集合11間本地星級酒店的「酒店美食街」，現場呈獻酒店自家招牌菜式，包括君悅酒店的海南雞飯、帝苑酒店的芝士蝴蝶酥等，讓賓客一次過於場內嚐遍多間酒店特色名物。

 

香港君悅酒店的海南雞飯及招牌美食

 

萬豪旅享家旗下多間酒店美食匯聚

 

皇家太平洋酒店蟹粉鍋巴

 

小貼士︰睇攤位顏色標示搭配美食佳釀

 

　　人人都知美食配美酒，當點先係prefect match？今年「香港美酒佳餚巡禮」特別加入全新味覺配對體驗，融合五大葡萄品種（梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠、長相思）與五種滋味（香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美），大家只要望一望攤位上的顏色標示，搭配同色的美食及佳釀，設計好貼心大家不用再煩惱搭配組合。

 

本地GIN酒品牌無名氏新推香片氈湯力、香氈薑檸蜜

 

法國都有出sake？清酒fans一定要一試French Saké (Semi Dry)

 

新鮮捲捲意粉，芝士份量十足醬汁掛滿麵條，同紅酒好夾味。

 

Verona Gelato開心果Affogato開心果量澎湃，同場有多款新口味Gelato，推介蘇格蘭威士忌雲呢嗱口味。

 

30cm長薯條，各位薯條控有冇興趣一試？

 

小貼士︰美國運通卡會員專屬禮遇

 

　　美國運通卡會員活動現場專用通道購票，現場增值品味券時專享八折優惠，盡享尊貴體驗，包括適用於美國運通於香港、新加坡、台灣及泰國簽發的合資格運通卡。

 

 

香港美酒佳餚巡禮

日期︰10月23日至10月26日

時間︰10月23日晚上7時30分至午夜12時、10月24日、25日、26日中午12時至午夜12時（最後入場時間為晚上 11:30）

地點︰中環海濱活動空間

入場券︰入場每位港幣40 元（適用於年滿 12 歲或以上人士）、 3至12歲小童、65歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場，每位港幣 20元，活動期間設有現場購票服務。

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dine-festival.html

 

Tags:#週末好去處#中環#美食#hotDeals#香港美酒佳餚巡禮2025
