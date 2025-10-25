歡迎回來

AI接管瀏覽器！ChatGPT Atlas顛覆你的上網日常！OpenAI掀起互聯網入口爭霸戰！
數碼創科

AI接管瀏覽器！ChatGPT Atlas顛覆你的上網日常！OpenAI掀起互聯網入口爭霸戰！

智城物語
方展策
智城物語

　　你是否曾想過，網頁瀏覽器也能成為生成式AI的新戰場？OpenAI最新推出的《ChatGPT Atlas》，不僅是一款瀏覽器，更是一個重新定義人們與互聯網互動方式的AI平台。它將對話式AI深度融入瀏覽過程：能夠讀取瀏覽中的頁面內容，理解上文下理，並自動執行相關操作，為用戶帶來更個人化的上網體驗，同時又為OpenAI開啟全新的數據與商業價值之門。這不只是一次技術革新，還是一場關於「誰將主宰未來互聯網入口」的權力重構。

 Read More

如何用AI重新發明瀏覽器？OpenAI、Perplexity推出AI瀏覽器，掀起互聯網革命新篇章！

Google被迫分拆Chrome！OpenAI開發瀏覽器整合ChatGPT Search，搶攻搜尋引擎市場？

OpenAI從搜尋延伸至瀏覽器

 

　　OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）在發表《ChatGPT Atlas》時表示，AI為人類帶來「十年一遇的契機」，讓人重新思考瀏覽器的本質與用途。他強調：「我們不是把ChatGPT塞入瀏覽器，而是把瀏覽器變成ChatGPT。」

 

　　奧特曼解釋，過去用戶需要在瀏覽器分面間不斷切換，將網頁資料複製貼上到ChatGPT，反覆提問和修正提示詞；如今，ChatGPT直接出現在瀏覽器之中，能即時閱讀網頁內容、理解文章脈絡、並執行各種操作。

 

　　《ChatGPT Atlas》又具備「代理模式」（Agent Mode），可讓ChatGPT為你做事。譬如說，你要為家人準備晚餐，可以要求ChatGPT替你上網搜尋食譜；找到食譜後，可以詢問 ChatGPT這份食譜需要哪些食材？如果是4人份應該如何調整份量？到哪家網店可以購入食材？接著，啟動後代理模式，ChatGPT就可以替你訂購肉類和蔬菜。

 

OpenAI執行長奧特曼指出，《ChatGPT Atlas》帶來的聊天式瀏覽體驗，將成為未來跟網站互動的最佳方式。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

 

瀏覽器收集AI模型訓練數據

 

　　《Atlas》瀏覽器的推出，絕非OpenAI的魯莽之舉，而是精心策劃的商業部署。回顧 OpenAI在2024年為ChatGPT加入網上搜尋功能，便能看出其布局的連貫性。搜尋功能推出後，迅速獲得用戶青睞，證明了市場對AI搜尋引擎的強烈需求。但OpenAI顯然不滿足於此——搜尋只是起點，瀏覽器才是真正的戰場。瀏覽器掌握著用戶的工作場景、使用脈絡與行為數據，這些都是訓練下一代AI模型不可或缺的重要數據。

 

　　這個AI瀏覽器最具策略價值之處，是其數據收集能力。當用戶使用這款瀏覽器進行日常工作、搜尋資訊、網上購物或社交互動時，每一次點擊、每一次對話互動，均成為訓練AI模型的理想數據。這些數據不僅包含搜尋關鍵字，更涵蓋用戶的決策過程、興趣變化、工作習慣與消費偏好。

 

　　相較於Google透過搜尋引擎收集的「結果導向」數據，《Atlas》能獲取更完整的「過程導向」數據。舉例來說，當用戶規劃一趟旅行時，Google搜尋引擎只能看到「東京飯店推薦」這個查詢，但《Atlas》能記錄用戶從初步構思、預算考量、行程調整到最終預訂的完整思考路徑。這種深度脈絡數據，將使OpenAI模型更理解人類的真實需求與決策邏輯，大幅提升AI的實用性與商業價值。

 

《ChatGPT Atlas》暫時只提供macOS版，大家可前往 chatgpt.com/atlas 下載安裝。Windows版、iOS版、Android版將於稍後推出。（圖片來源：翻攝OpenAI官網）

 

數碼廣告與電商導流的新藍海

 

　　當AI模型透過瀏覽器了解用戶的真實需求與購買意圖時，廣告投放的精準度將達到前所未有的高度。例如，用戶跟 ChatGPT 討論「想買一台適合影片剪輯的筆電」時，AI模型不但知道用戶的預算範圍、效能需求、甚至能掌握用戶的決策猶豫點，因而可以提供更合乎其要求的購買建議和產品推薦；倘若ChatGPT推薦的產品中，首先列出廣告客戶的宣傳商品，那麼用戶考慮選購的機會率就會大幅提高。這種情境化、對話式的廣告投放，轉換率將遠超傳統的關鍵字廣告。

 

　　因此，OpenAI可以向電商平台、品牌廠商收取導流費用，甚至發展類似亞馬遜聯盟營銷（Affiliate Marketing）的分潤模式。根據IAB與PwC共同發布的調查報告，2024年全球數碼廣告支出達到2,586億美元（約2.02兆港元），若《Atlas》能在瀏覽器市場取得5%至10%的市佔率，其廣告與導流收入將輕鬆超越目前的訂閱營收。

 

《ChatGPT Atlas》的「代理模式」能夠自行跟網站互動，替你做事：從找尋商品到預訂餐廳，它都能全程包辦。（圖片來源：OpenAI官網）

 

　　更重要的是，《Atlas》能建立從需求產生、資訊搜尋、比較評估到最終購買的完整閉環。OpenAI於2025年9月底釋出即時結帳功能「Instant Checkout」，讓用戶能直接在ChatGPT 聊天介面內完成購物流程，而無需跳轉到其他電商平台。

 

　　在Instant Checkout機制下，OpenAI從交易中向商家收取少額手續費，對用戶則無額外收費，這為OpenAI開闢了重要新的收入來源。目前該功能僅限在美國市場上架，暫只支援Etsy與Shopify兩大電商平台，未來將進一步拓展市場與合作夥伴陣容。不難想像，日後《Atlas》也會配備Instant Checkout功能，實現完全閉環的一站式網購體驗。

 

Atlas私隱疑慮與反壟斷風險

 

　　然而，《Atlas》的商業模式也面臨嚴峻挑戰。首先，《ChatGPT Atlas》能蒐集如此全面的用戶數據，必然引發私隱保護團體與監管機構的關注。歐盟通用數據保障條例（GDPR）、美國各州的私隱法規，均可能成為OpenAI必須面對的法律障礙。如何在數據收集與用戶私隱之間取得平衡，將是OpenAI能否成功推廣《ChatGPT Atlas》的關鍵。

 

　　其次是反壟斷風險。過去，微軟（Microsoft）曾因《Internet Explorer》瀏覽器綑綁《Ｗindows》銷售而吃過虧；近日，Google剛從反壟斷官司脫身，逃過分拆出售《Chrome》的厄運。當 OpenAI試圖將AI模型、搜尋引擎、以及瀏覽器整合成一個封閉的生態系統時，日後監管機構很可能以反壟斷為由介入調查。

 

　　最後是來競爭對手的反撲。《Chrome》作為瀏覽器的市場龍頭，當然不會坐視《Atlas》侵蝕其市場份額。2025年9月，Google宣布將其Gemini模型嵌入《Chrome》，提供「Gemini in Chrome」解決方案，可替用戶釐清網頁的複雜內容，還能跨多個分頁提煉資訊，暫只開放給美國用戶使用；預計未來幾個月將會釋出「AI代理」自動化功能，幫助用戶完成如網上購物、預約餐廳等繁瑣任務。

 

《ChatGPT Atlas》用戶可以在網頁上直接選取電郵或文件中的某段文字，要求ChatGPT立即改寫內容。（圖片來源：OpenAI官網）

 

　　正因為Gemini in Chrome比《Atlas》早了一個月曝光，所以才讓後者少了幾分驚豔；隨著《Atlas》正式面世，Google勢必加速將Gemini模型深度整合至《Chrome》。以AI搜尋引擎掛帥的Perplexity，亦已於2025年10月2日宣布將其AI瀏覽器《Comet》免費開放給全球用戶下載使用。由此看來，一場基於AI瀏覽器的互聯網入口爭奪戰已揭開戰幔了。

 

Tags:#AI#Smart Living#數碼創科#OpenAI#ChatGPTAtlas#數碼創科
