歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
金價短空長多
股市動向

金價短空長多

陶冬天下
陶冬
陶冬天下

　　高市早苗如願以償，就任日本第104任內閣總理大臣，不過她卻意外讓黃金價格急跌。高市上台充滿懸念，「高市交易」到了最近才發力，日圓對美元匯率跌至152。美元指數上升，成為壓在黃金駱駝背上的最後一根稻草，黃金白銀價格出現了一輪坍塌式下挫，同時恐慌指數也回落到16。經過一輪去槓桿後，資金重回股市，全球股市齊漲，日經225領漲。美債略有下跌，靜待聯儲局降息一碼。

 

　　黃金價格進入了調整期，倫敦金價在上周初段每盎司急跌了近300美元，既觸發了市場恐慌，也帶出金價見頂的各種言論。金價在6個星期內暴漲了超過1000美元，出現技術性回調再正常不過。筆者看來，這是一場遲來的調整，市場因為FOMO（踏空恐懼）而推遲了早該發生的調整。美元匯率的上升、地緣政治的緩和以及槓桿盤的退出，帶來了這輪急跌。

 

　　黃金價格今年以來上漲了57%，是各大類資產中表現最突出的。其背後的主要邏輯是，黃金作為另類資產，在資產配置中的地位明顯上升。央行增加了黃金配置，作為對美元、美債風險的對沖。基金增加了黃金ETF的配置，作為對美國財赤和地緣政治的對沖。消費者增加了黃金配置，作為對通貨膨脹和法幣失信的對沖。聯儲局利率預期下調，更多資金從銀行儲蓄流向黃金ETF。

 

　　黃金在2008年金融危機中突破了每盎司1000美元大關，在新冠疫情爆發期突破了2000美元大關，在特朗普關稅戰前夜突破了3000美元大關，這次勢如破竹般衝上4000大關。有意思的是通脹和貨幣超發的始作俑者央行，也成為了黃金的主力買家，表明他們自己對法幣都信心不足。本世紀初，央行曾經因為黃金缺乏收益而拋售黃金，但如今央行卻一馬當先地搶購依然沒有收益的黃金。

 

金價今年以來上漲了57%，是各大類資產中表現最突出的。(Shutterstock)

 

　　撇開目前的技術調整不談，筆者認為黃金正在經歷一場再定價的過程。二戰後，美債是全世界約定俗成的高信用高流動性錨定資產，被稱為零風險資產。如今美債的信用在褪色了，美國政府無節制的赤字財政政策、國債市場大幅動盪、美債在地緣政治中被武器化，美債不再是零風險了。資本市場尋求政治中立、不受央行干預影響，但流動性充沛、信用良好的替代資產，那就是黃金。

 

　　上次黃金被再定價，發生在本世紀初。2004年首隻黃金ETF上市，開啟了實物黃金證券化之路，降低了黃金投資的購買門檻和交易成本，黃金資產從此進入了普通人家的配置組合，黃金ETF支撐起黃金牛市。面對2008年後各主要工業國的量化寬鬆貨幣政策，無論機構還是個人甚至主權基金，都需要重新考慮如何對沖通脹風險，於是愈來愈多流動性追逐有限及可信賴的黃金。

 

　　儘管在過去幾年，諸多央行收斂了信用擴張，調高了政策利率，筆者相信信用超發的時代遠遠沒有結束。貨幣政策與財政政策本是同一枚硬幣的兩面，各國仍在肆無忌憚地推進負債型增長，赤字財政觸目驚心，這些債務負擔最終主要靠央行通過資產負債表擴張來買單。赤字財政不結束，量化寬鬆就不會真正結束。長遠來看，筆者堅定看好黃金，黃金可能買貴，但不會買錯。

 

　　接下來談談日本和高市經濟學。高市成為了日本首相，但注定處於政治弱勢，她在自民黨內缺乏嫡系勢力的支持。高市被稱為「一匹狼」，不願花時間與同僚推杯換盞，寧可在家研究政策法令，她需要依賴麻生太郎勢力的支持。不過從高市任命的閣員看，黨內各派都願意接受她的加官進爵，意味著大家起碼在近期願意同舟共濟，重塑自民党在選民中的形象。

 

　　日本維新會參加執政聯盟但不加入內閣，目的在於以監督者的身份逼迫高市推進去管制的承諾，並對此問責。維新黨此舉也埋下了要求高市支付「單次政策的政治代價」的伏筆。凡是維新會不認同的政策，高市都需支付籌碼來換取，從維新會推進自己訴求角度看，這對於一個在議會僅佔35席的政黨，性價比最高，通過政治槓桿實現對選民的承諾。

 

　　高市深知一旦維新會退出，其政府必將倒台，所以非常重視維新會的政策訴求。內閣新設立「補貼與稅收優惠改革擔當大臣」，負責清理維持殭屍經濟體的補貼和稅收優惠，正是迎合維新會的議程。維新會主張通過鼓勵競爭與提升效率來重塑日本經濟，與高市的國家資本主義路徑相比，有差別但起碼三觀契合。相比公明黨，高市與維新會有著更多的共同語言。

 

　　高市的經濟政策走向，相對比較清晰。她會沿用一貫的主張，推進財政擴張政策，推進廢除消費稅暫定稅率，同時增加財政開支，預計財政赤字將進一步擴大，但是利好增長。可是，由於高市在議會的弱勢地位，她的「安倍經濟學」不至於會太激進。

 

　　高市是反對加息的，不過她立足未穩時，不會聚焦於利率政策。日本央行傳統上獨立性較弱，加息之前一般會與政府協商。筆者相信同樣缺乏政治資源的央行行長植田和男，不會主動加息，給立足未穩的高市添亂。日本今年加息機會不大，高市喜歡日圓弱勢，匯率是未來高市交易的支柱。預計高市政府會一直容忍較弱的匯率，除非通脹壓力加劇或特朗普政府不滿。

 

　　如何處理與特朗普的關係，是高市內閣的頭等大事。儘管政治理念上有諸多相似之處，高市缺少安倍那種與特朗普之間的私人互動。她上任伊始就承諾購買美國大豆、天然氣和汽車配件，可以視作用支票買戰略信任，筆者估計日美供應鏈結合、軍工產業合作，在未來數年可能有很大的突破，以「日美同盟」為核心，打造她企望的「自主獨立」國家。

 

　　本周有兩大看點，1）中美元首在APEC會面，預計象徵性大過實質性；2）聯儲局FOMC開會，預計減息一碼，可能發出11月終結量化緊縮(QT)計劃的信息。同時，歐洲央行在例會上應該不會減息，也不會給出新的未來減息暗示。預料日本央行也按兵不動。在數據方面，美國第三季度GDP增長，預料3%，歐元區第三季度GDP預料為零增長，部分國家出現負增長。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

Tags:#日本#黃金#央行#金價#股市#經濟政策#股市動向#陶冬天下#高市早苗
Add a comment ...Add a comment ...
2021年中國經濟七大懸念
更多陶冬天下文章
2021年中國經濟七大懸念
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處