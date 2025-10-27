歡迎回來

61歲羅霖兩兒子讀心理學碩士，蜜運中堅持工作自強，分享美魔女保養心得

TEXT:wong lin lin rachel

　　亞姐出身的羅霖曾嫁入豪門，與富商劉坤銘結婚後，二人育有三子，可惜離婚收場。之後三位兒子由羅霖湊大，她為了賺錢養家十分勤力工作，轉眼三個兒子長大成人，而且學業有成，大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）尤其對心理學科有興趣。雖然三位兒子很生性，羅霖現時亦有拍拖，但仍然堅持工作，認為女人要有自己的事業和經濟能力、自強不息。

 

Read more：65歲陳敏兒7月緊急入院做手術，去年舉行生前告別式，為健康決心戒甜

 

　　60歲亞洲小姐冠軍羅霖，入行不久已在1996年嫁富商劉坤銘，婚後做少奶奶，二人育有三子，大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及孻仔劉子晉（Jonathan）。不過幸福日子不多，在2013年離婚收場「淨身出戶」，當時羅霖表明離婚原因涉及家暴及第三者，消息轟動娛樂圈及名人界。羅霖得不到贍養費，兒子學費則由前夫負責。由於離婚之初沒有經濟能力，也自知無力照顧三子，她惟有帶著6歲孻仔離開，後來大仔和二仔主動要求跟母親生活，她只好獨力撫養，香港內地兩邊走，不辭勞苦工作養家。

 

 

　　近日，羅霖接受鍾慧冰YouTube節目訪問，提到兒子們已經長大，29歲的大仔劉子榕（Nathan）在理工大學畢業修讀平面設計，現在繼續升學於香港大學讀社會心理學碩士。而27歲二仔劉子晉（Jonathan）碩士畢業後任職心理醫生，是最早成家立室並在美國生活。孻仔19歲劉子晉（Jonathan）亦已高中畢業。

 

 

　　另外，在節目內羅霖亦有提到昔日婚姻，捱過不少苦頭：「當時前夫叫我唔好同人講離咗婚，會影響三個小朋友，於是我咪保密，點知同人哋傾工作有男有女就畀人哋影相，話我有第三者，人哋用呢樣嘢嚟攻擊我。」當日跟孻仔生活，兩個月後大仔先找上門：「最初話嚟住一晚，點知佢唔走，最後又唔忍心叫佢走，咪畀佢留低，點知再過一個月，二仔半夜三更拎住行李搵我，原來同佢爸爸爭執差啲打交，佢問我可唔可以嚟我屋企住一個禮拜，點知冷靜完又話唔走，於是三個仔就跟住我。」

 

 

　　節目中，羅霖坦承現在有拍拖，對方是認識多年好友，並表示離婚後其實有不少追求者，但通通為兒子而放棄：「嗰陣時我要搵錢就拒絕好多追求者，有啲人話同我結婚，但要求我唔可以同三個仔住，有啲人都話淨係要我，唔要三個仔，我全部都推咗。好多女性朋友話我蠢，點解唔答應婚事，其實每個人都有自己選擇嘅，冇得諗返轉頭。女人搵到錢有底氣，講嘢大聲啲，可以自信啲。」

 

 

　　羅霖以往在香港電台《她．他．它》節目訪問時，也細訴過去婚姻中的隱痛，她透露曾遭親人質疑兒子的「血緣關係」，為了證明一切她曾讓兒子跟前夫進行親子鑒定：「我唔鍾意同人哋嘈，不如用證據去證明，去驗DNA 就一清二楚。」當日，羅霖為免影響兒子童年生活，一直委屈啞忍，但她表示三兒子很懂事，反過來安撫自己。

 

　　羅霖被稱讚為「美魔女」，鍾慧冰也問羅霖分享護膚心得，她表示有做輕醫美之外，自己也要很勤力做皮膚保養：「護膚最重要做好防曬、護膚保濕，同埋洗面係最重要。」她表示現在科技先進，可以接受輕度醫美，但拒絕整容，要保持自己的樣貌。

 

　　另外，保養方面羅霖也十分注重，她強調永遠都係心態第一，保持心態好，自然免疫力都會好。而且著重飲食習慣，少鹽少糖，並且少食多餐：「我每餐盡量食六、七分飽，同埋由細到大偏食，牛、羊我由細到大都唔食，我鍾意食雞、海鮮，動物皮都唔鍾意食，但堅持食飯。其實肉類同碳水化合物一齊食就易肥，睇自己喜好鍾意嗰啲就食多啲，當然都要食蔬菜。」她提議飯前飲湯，有一定的飽感才進食，就可避免吃得太多。

 

Tags:#離婚#星二代#羅霖#影視娛樂#美魔女#劉坤銘
