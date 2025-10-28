歡迎回來

奧斯卡影后戴安姬頓離世｜遺產近8億港元，4千萬留給愛犬Reggie安享晚年
娛樂新聞

奧斯卡影后戴安姬頓離世｜遺產近8億港元，4千萬留給愛犬Reggie安享晚年

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　荷里活女星戴安姬頓（Diane Keaton）上周六因肺炎於洛杉磯離世，享年79歲。根據外國傳媒報道，未曾結婚的她，曾收養一仔一女，不過生前她十分喜歡動物，而且熱心照顧小動物兼做善事。她留下的巨額遺產中，除了留給一對養子養女之外，還預留近4千萬港元給愛犬Reggie。

 

Read more：戴安姬頓因肺炎離世，家人盼傳承愛心助動物與無家可歸者

 

　　奧斯卡影后戴安姬頓（Diane Keaton）離世，她除了拍戲獲得豐厚片酬外，亦有投資房地產，投資得利所以身家十分豐厚。外國傳媒估計，她的遺產超過1億美元（約7.8億港元）。她在影壇曾經有不少浪漫愛情史，與導演伍迪艾倫（Woody Allen）的一段情史令她名利雙收，但她沒有結婚，後來分別收養了一對子女Dexter與Duke。

 


 

　　巨額遺產除了留給一對子女之外，戴安姬頓愛狗心切，所以在遺產中亦分配了500萬美金（約3,900萬港元）給愛犬Reggie，確保自己離開之後愛犬仍然能生活無憂，得到適當的照料。而這筆遺產，據知會用來建造私人住宅及聘請看護，不過仍未知道她的子女會否照顧Reggie，或是被安排到其他地方由看護照顧著。

 


 

　　當日，家人確認戴安姬頓的死訊後，曾表示戴安姬頓生前喜愛動物，亦熱心幫助無家可歸者社區，所以希望有心人能承傳她的善心，捐錢到當地食物銀行以及動物收容所，把戴安姬頓的愛心遺愛人間。

 

　　一直以來，戴安姬頓未曾結婚，但有不少情史，她在2017年接受雜誌專訪並提及其中三段浪漫戀情，分別是跟導演Woody Allen、影星Al Pacino及Warren Beatty的戀情，她坦承三人的才華充滿吸引力。戴安姬頓跟Woody Allen合作拍攝多部電影，最具代表性的《Annie Hall》使她首奪奧斯卡最佳女主角。可惜二人的愛火花只維持了約兩年，分手後仍然保持合作關係。2018年Woody Allen陷性侵養女醜聞，戴安姬頓亦有在社交平台出帖文力撐老友。 

