許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別

76歲資深藝人許紹雄，人稱Benz雄，昨日（27日）有傳媒報道指許紹雄病危入院，圈中不少好友趕至醫院探望，每個人都神色凝重離開，而且沒有回答傳媒提問。其中一位好友佘詩曼在澳門出席活動，被問及此事時更一度難掩傷心，轉身哭泣要終止訪問，令外間更擔心許紹雄的情況。經過一夜，今早周潤發趕往醫院探望，跟著好友黎芷珊代許家公布，許紹雄在今天凌晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭離世。

76歲資深藝人許紹雄近年已減少幕前工作，與家人在新加坡享受退休生活，間中會在女兒許惠菁（Charmaine）的YouTube頻道內出現，早前一條影片便是兩父女一起搭車去玩，由女兒駕車，許紹雄從旁指導。

昨日，突然傳出許紹雄病危入院消息，在娛樂圈縱橫數十年，人緣甚佳的他，獲大批好友陸續抵達醫院探望，包括有較早前的苗僑偉夫婦、黎芷珊外，之後有黃宗澤、黃子華、麥長青、歐陽震華、吳卓羲、袁詠儀等人，而今早（28日）周潤發也到醫院探望，離開時都不發一言，每人也神情凝重。前輩馮素波離開醫院接受訪問時透露許紹雄要戴氧氣，而且聽到她說話。經常合作的佘詩曼於澳門出席活動，被問到許紹雄的情況時，已經立即眼濕濕︰「我有去探佢，有處理件事，OK嘅。」當被追問許紹雄最新情況的時候，她表示好友努力中，之後已轉身背對傳媒抹眼淚，之後更未能繼續做訪問要離開。完成活動後，她返即飛奔回港到醫院探望，但見傳媒時已不再發言。





今早（28日），仍然有朋友趕到醫院，周潤發被影到前去醫院，但未有發言便乘搭電梯上病房。好友黎芷珊代許家公布，許紹雄在今天凌晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭離世。

許紹雄在娛樂圈人緣甚佳，跟不同年代的藝人也能打成一片，近年跟佘詩曼多次合作，二人成為好友，他們曾合作《絕代商驕》、《使徒行者》、《家族榮耀》及《正義女神》等，早年許紹雄女兒於尖沙嘴開餐廳，佘詩曼與黃子華一起去捧場。

黃子華、黃宗澤、歐陽震華及麥長青分別到醫院探。（無綫娛樂新聞台截圖）

許紹雄1970年入行，他報名參加香港商業電台廣播劇《天才聽眾廣播劇》，因經常駕駛平治房車出入，被起了花名做「Benz 雄」；早年因曾參與電影《新紮師妹》中一幕搞笑場面，大家都改口叫他做「方中Sir」。許紹雄童年時曾跟家人在廣州生活一段時間，23歲時候參觀電視台後便考入1972年無綫開辦的首屆藝員訓練班，同期同學還有甘國亮、郭鋒、程可為、蘇杏璇等人。近年已經減少幕前工作，間中在女兒主理的YouTube頻道客串。