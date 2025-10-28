歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

楊振寧逝世的反思
財富管理 財識兼收

楊振寧逝世的反思
糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food...
Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food...
開市Good Morning

「習特會」可迎來好消息？聯儲局12月減息仍有懸念？拆解滙控、內銀內險股業績！
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別
娛樂新聞

許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　76歲資深藝人許紹雄，人稱Benz雄，昨日（27日）有傳媒報道指許紹雄病危入院，圈中不少好友趕至醫院探望，每個人都神色凝重離開，而且沒有回答傳媒提問。其中一位好友佘詩曼在澳門出席活動，被問及此事時更一度難掩傷心，轉身哭泣要終止訪問，令外間更擔心許紹雄的情況。經過一夜，今早周潤發趕往醫院探望，跟著好友黎芷珊代許家公布，許紹雄在今天凌晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭離世。

 

Read more：

關淑怡病情轉穩定，疑轉私家醫院休養，家人呼籲朋友勿前往探望

 

　　76歲資深藝人許紹雄近年已減少幕前工作，與家人在新加坡享受退休生活，間中會在女兒許惠菁（Charmaine）的YouTube頻道內出現，早前一條影片便是兩父女一起搭車去玩，由女兒駕車，許紹雄從旁指導。

 

 

　　昨日，突然傳出許紹雄病危入院消息，在娛樂圈縱橫數十年，人緣甚佳的他，獲大批好友陸續抵達醫院探望，包括有較早前的苗僑偉夫婦、黎芷珊外，之後有黃宗澤、黃子華、麥長青、歐陽震華、吳卓羲、袁詠儀等人，而今早（28日）周潤發也到醫院探望，離開時都不發一言，每人也神情凝重。前輩馮素波離開醫院接受訪問時透露許紹雄要戴氧氣，而且聽到她說話。經常合作的佘詩曼於澳門出席活動，被問到許紹雄的情況時，已經立即眼濕濕︰「我有去探佢，有處理件事，OK嘅。」當被追問許紹雄最新情況的時候，她表示好友努力中，之後已轉身背對傳媒抹眼淚，之後更未能繼續做訪問要離開。完成活動後，她返即飛奔回港到醫院探望，但見傳媒時已不再發言。

       今早（28日），仍然有朋友趕到醫院，周潤發被影到前去醫院，但未有發言便乘搭電梯上病房。好友黎芷珊代許家公布，許紹雄在今天凌晨約2時30分，因癌症引發器官多重機能衰竭離世。

 

 

　　許紹雄在娛樂圈人緣甚佳，跟不同年代的藝人也能打成一片，近年跟佘詩曼多次合作，二人成為好友，他們曾合作《絕代商驕》、《使徒行者》、《家族榮耀》及《正義女神》等，早年許紹雄女兒於尖沙嘴開餐廳，佘詩曼與黃子華一起去捧場。

 

 

黃子華、黃宗澤、歐陽震華及麥長青分別到醫院探。（無綫娛樂新聞台截圖）

　　許紹雄1970年入行，他報名參加香港商業電台廣播劇《天才聽眾廣播劇》，因經常駕駛平治房車出入，被起了花名做「Benz 雄」；早年因曾參與電影《新紮師妹》中一幕搞笑場面，大家都改口叫他做「方中Sir」。許紹雄童年時曾跟家人在廣州生活一段時間，23歲時候參觀電視台後便考入1972年無綫開辦的首屆藝員訓練班，同期同學還有甘國亮、郭鋒、程可為、蘇杏璇等人。近年已經減少幕前工作，間中在女兒主理的YouTube頻道客串。

 

Tags:#黃宗澤#黃子華#逝世#佘詩曼#許紹雄#苗僑偉#影視娛樂#Benz雄
Add a comment ...Add a comment ...
天主教方濟各逝世 里安納度回憶2016年與教宗討論氣候變化 史泰龍讚譽其非凡貢獻
更多娛樂文章
天主教方濟各逝世 里安納度回憶2016年與教宗討論氣候變化 史泰龍讚譽其非凡貢獻
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處