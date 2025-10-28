歡迎回來

咖啡界盛事「PMQ Coffee Agenda」10月31日起一連三日舉行！專訪新生代「Gen C」咖啡師Penny Pang
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

咖啡界盛事「PMQ Coffee Agenda」10月31日起一連三日舉行！專訪新生代「Gen C」咖啡師Penny Pang

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty Wu

　　香港愈來愈多人喜歡飲咖啡，幾乎個個月都有大大小小的咖啡市集在全港不同地方舉行。不過，要數城中最大型的咖啡界盛事，非「PMQ Coffee Agenda」莫屬。今年踏入第10屆，大會特別請來多位世界冠軍咖啡師、揚威海外的本地咖啡師，以及新生代的咖啡師參與，由10月31日起一連3日，舉辦接近40場咖啡活動，咖啡迷絕對不能錯過。

 


「PMQ Coffee Agenda」是咖啡界的年度盛事，每年都吸引不少咖啡迷來參與。（圖片來源：PMQ Coffee Agenda）

 


於PMQ Coffee Agenda活動期間，將會同時舉行「2025 香港咖啡師大賽」，咖啡迷可以免費入場觀看賽事。（圖片來源：PMQ Coffee Agenda）

 

　　眾多咖啡活動當中，我覺得最有趣的是「3 x 驚喜：Gen C 咖啡體驗」。PMQ Coffee Agenda由上屆開始，每年都會選出3位咖啡新生代「Gen C」（Generation Coffee），今年是2025香港咖啡沖煮大賽（HKBrC）冠軍Bavis Kwong、2023香港咖啡師大賽（HKBC）冠軍 Penny Pang及2025香港咖啡調酒大賽（HKCiGS）冠軍Ricky Chan。3位將會用同一款精選咖啡豆，各自施展獨門技藝，為大家呈現手沖、咖啡調酒和意式咖啡三種不同 風味，並分享3種不同比賽形式，展現年輕咖啡師的力量！

 


2025香港咖啡沖煮大賽（HKBrC）冠軍Bavis Kwong。（圖片來源：PMQ Coffee Agenda）

 


2023香港咖啡師大賽（HKBC）冠軍 Penny Pang。（圖片來源：Penny Pang）

 


2025香港咖啡調酒大賽（HKCiGS）冠軍Ricky Chan。（圖片來源：PMQ Coffee Agenda）

 

專訪「香港咖啡師大賽」首位冠軍女咖啡師 — Penny Pang

 

　　經大會安排，訪問了其中一位「Gen C」咖啡師—Penny Pang。

 

　　Penny本來是讀時裝設計，踏入「咖啡界」，原來是因為同樣讀時裝設計的孖生家姐表示「想做咖啡師」，於是Penny便打算跟家姐一齊找咖啡師的工作：「當年找暑期工，見到有咖啡連鎖店請咖啡師，覺得自己都喜歡飲咖啡，便去試試！但家姐卻完全無找過咖啡師的工作！」當時的同事都會在店內玩拉花，所以Penny也被感染，開始玩拉花。之後她去了澳洲working holiday，都是在咖啡店的工作。

 


Penny指最初是因為喜歡拉花，所以開始愛上咖啡。（攝影：Celia）

 

　　返港後，就決意找精品咖啡店的工作，結果加入了屢獲殊榮的香港精品咖啡烘焙店Cupping Room，不過並不是一開始就有機會落手沖咖啡。「當時要由落單及出餐做起，要做好樓面的事，才有機會學沖咖啡，我當時做了約半年之後，才開始學手沖咖啡。當時靠自己不停練習，給較有經驗的同事飲，試到OK，就可以開始沖給客人飲。再過多半年之後，才開始接觸咖啡機。」

 

　　Penny第一次接觸咖啡比賽，是Cupping Room的內部比賽：「因為當時有很多同事想參加公開的比賽，所以如果想得到公司的支援去比賽，就必須要於內部比賽中獲得好的成績！」Penny因為表現出色，所以和另外兩名同事跟著老闆出去比賽。「第一次正式參加咖啡比賽，就入了半決賽，不過最後因為超時，而被扣分，無機會再進一級！」

 


Penny第一次咖啡比賽，是手沖咖啡。（攝影：Celia）

 

　　試過一次之後，Penny便愛上了比賽：「落場後，就覺得很開心！可能我不是一心想贏，或是為了讓人知道我手藝有多好，我只是想挑戰自己！因為由細到大都比較細膽及怕醜，面對陌生人並不太會說話，但玩比賽就要做presentation，覺得可以突破自己的心理關口！」至今，Penny參加過十多個不同的咖啡比賽，更成?2023年度的香港咖啡師大賽冠軍，是歷年來第一位女咖啡師獲得此名銜，非常厲害！「那次比賽其實很奇妙，我是第一個出場比賽，但咖啡機壞了！更連續壞了兩次！加上我當時不夠比賽豆，僅僅夠沖第3次，但結果卻贏了！」

 


Penny於2023年獲得香港咖啡師大賽冠軍。（圖片來源：PMQ Coffee Agenda）

 

　　當上了香港冠軍，Penny於2024年代表香港到南韓釜山參與世界賽，雖然很開心又很興奮，但同時亦很緊張及壓力很大。「無論是地區賽或世界賽，我希望和大家分享背後的過程和運作，讓有興趣參加咖啡比賽的業界人士和選手有更深入的了解。」

 


Penny於2024年代表香港到南韓釜山參與世界賽。（圖片來源：Penny Pang）

 

　　最後，問Penny會於「3 x 驚喜：Gen C 咖啡體驗」準備甚麼給咖啡迷，她回答說：「我會做一杯濃縮咖啡及一杯含牛奶的咖啡。」而究竟具體是甚麼呢，Penny就表示要保持一點神秘感，不過可以透露咖啡豆是哥倫比亞的Gesha（即是高級豆！），咖啡迷要去撲飛了！

 

　　除了「3 x 驚喜：Gen C 咖啡體驗」外，今屆的PMQ Coffee Agenda還有多場咖啡活動，包括大師班及學做咖啡評審等，更有集合超過40個海外及本地品牌，包括咖啡、烘焙、器具及美食，咖啡迷別錯過！

 


Penny於活動「當一天咖啡評審:味覺體驗 」內會化身成「參賽者」，在世界咖啡比賽認證評審J的指導下，大家可以輕鬆體驗、專業了解咖啡評審的工作。（攝影：Celia）

 

（鳴謝拍攝場地提供：WPM）

 

PMQ Coffee Agenda

網址：www.pmq.org.hk/event/pmq-coffee-agenda-2025

 

Tags:#咖啡#PMQ#咖啡師#香港好去處#元創方#Coffeeder#啡聞#PMQ Coffe Agenda
