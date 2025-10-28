踏入10月，A股（亦即港股）市場面臨三惑：(1)國慶長假期後，A股如2024年國慶長假期後一樣，要跌逾月；(2)四中全會會否出現人事變動；(3)中美貿易摩擦會否加劇。結果？

A股和港股已跌近月，一惑解；四中全會會畢，二惑解；中美貿易摩擦見放緩，三惑解。結果是昨日（27日）中港股市均升。

《金融界》報道，昨日，受中美經貿形成初步共識利好影響，港股集體上揚。恒生指數收市漲1.1%，報26433點；恒生科技指數漲1.8%，報6171點；國企指數漲1.1%，報9467點；紅籌指數漲0.6%，報4115點。

大型科技股普遍走高，阿里巴巴(09988)漲3.1%，騰訊(00700)漲2.9%，京東(09618)漲2.3%，小米(01810)跌0.3%，網易(09999)跌0.3%，美團(03690)漲1.4%，快手(01024)漲1.5%，嗶哩嗶哩(09626)漲1%；半導體股芯片股漲幅居前，英諾賽科(02577)漲超12%，龍頭中芯國際(00981)盤中一度漲超5%，華虹半導體(01347)、貝克微(02149)皆上漲；加密貨幣概念股集體上漲，新火科技(01611)漲超17%；電氣設備股漲幅居前，東方電氣(01072)漲超9%；核電股全天表現活躍，手遊股、紙業股、蘋果概念股、濠賭股、海運股紛紛上漲。中資券商股走弱，中信證券(06030)、廣發證券(01776)、光大證券(06178)等多數轉跌，餐飲股、內房股、乳製品股、家電股部分走弱。

投資者不應太著重每日的升跌，而應放眼大局，國內的華金證券提出慢牛走勢和科技主線不變。

導致A股近期出現調整的一些因素可能逐步消減。市場指標角度，情緒指標未調整充分，但行業輪動基本完成。基本面角度，風險偏好可能上升，流動性維持寬鬆，短期調整可能結束，繼續慢牛走勢。行業配置：短期繼續逢低配置科技成長和部分周期、核心資產等行業。

短期建議逢低配置：一是政策和產業趨勢向上的通訊（算力）、電子（半導體、消費電子）、傳媒（遊戲、AI應用）、機械設備（機器人）、電腦（AI應用、自動駕駛）、有色金屬、化工等行業；二是受益於「十五五」規劃和第三季度業績改善的電新（電力設備與新能源）、醫藥、消費（食品、商貿零售等）、軍工（商業航天）等行業。

美股也一樣，因中美摩擦緩和，三大指數在昨晚應會上升，但美股已有一定泡沫，能升多少，或會跌多少，對中港股市是會有影響的，而有關的技術點位，看（表一）。

具體如何，看完周一美股表現再談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）