93歲胡楓獲嶺南大學頒發榮譽院士，每天堅持步行、計劃明年再開個唱
93歲胡楓獲嶺南大學頒發榮譽院士，每天堅持步行、計劃明年再開個唱

TEXT:wong lin lin rachel

　　胡楓（原名：胡繼修）在娛樂圈工作多年，大家尊稱他為「修哥」。修哥自1953年加入香港影壇至今，毅力非凡，到現時仍然堅持工作，他早前訪問時表示，盼明年再度開演唱會與眾同樂。他對娛樂圈貢獻良多，帶給香港觀眾不少歡樂，嶺南大學日前宣布將會頒發榮譽院士表揚他。

 

　　胡楓在1953年加入娛樂圈，第一部作品是《男人心》，之後星途由黑白走上彩色電視，93歲的他至今仍永不言休，仍然於歌影視範疇中演出，其敬業樂業精神值得後輩學習。

 

 

　　胡楓在2023年在第41屆香港電影金像獎獲頒終身成就獎，日前嶺南大學宣布將會頒發榮譽院士給他，以表揚他「用70多年的堅持詮釋何為『長青』。非科班出身的他，以『不斷進步與自我鞭策』走出長紅演藝生涯。」頒授典禮將於2025年12月4日舉行，詳情有待嶺南大學日後公布。

 

 

　　胡楓70年多年的演藝生涯中有不少經典作品，跟嘉玲、謝賢等藝人經常合作，1960年代經常跟蕭芳芳拍攝歌舞電影，被封為「舞王修」。2018年胡楓以86歲高齡在紅磡香港體育館開演唱會，成為樂壇史上最高齡登館演出的藝人。2021年他已89歲，胡楓再度打破紀錄，演唱會上四代同堂，與孫女、曾孫和曾孫女同場演唱。2022年又再踏上紅館台板，使他三度創最高齡登館演出藝人紀錄。

 

  

　　狀態仍然甚佳的胡楓，他早前出席活動時透露，打算明年再度舉辦個人演唱會，但一切仍在計劃中，身體狀況極好，相信能應付演出。眾所周知，胡楓喜歡走路來鍛鍊身體，強化腳部的肌力。他曾表示自己在不用埋位拍攝的時候，也會把握時間走路。而且日常生活也會把握做腳部運動，有時朝早去飲茶，由旺角走路到尖沙嘴，只需約25分鐘便到酒樓，可見腳骨力非常好。

 

 

 

 

Tags:#胡楓#演唱會#嶺南大學#影視娛樂#榮譽院士
