93歲胡楓計劃明年再開個唱，永不言休每天堅持步行強健身體
娛樂新聞

93歲胡楓計劃明年再開個唱，永不言休每天堅持步行強健身體

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　胡楓（原名：胡繼修）在娛樂圈工作多年，大家尊稱他為「修哥」。修哥自1953年加入香港影壇至今，毅力非凡，到現時仍然堅持工作，他早前訪問時表示，盼明年再度開演唱會與眾同樂。他曾經跟蕭芳芳拍攝歌舞電影，被封為「舞王修」，近年多次開演唱會，而且更創下紀錄，同時亦帶給香港人不少歡樂，至今仍然受歡迎。

 

　　胡楓在1953年加入娛樂圈，第一部作品是《男人心》，之後星途由黑白走上彩色電視，93歲的他至今仍永不言休，仍然於歌影視範疇中演出，其敬業樂業精神值得後輩學習。胡楓間中也會在電影或劇集中演出，而且不止一次舉行演唱會，中氣十足在台上載歌載舞。日前他出席活動的時候，更表示有意在明年舉辦個唱。

 

　　

 

        對演藝事業有心有力的胡楓，接受訪問時候，曾經表態若有機會，亦希望繼續可以在紅館開個唱。70年多年的演藝生涯中有不少經典作品，跟嘉玲、謝賢等藝人經常合作，1960年代經常跟蕭芳芳拍攝歌舞電影，被封為「舞王修」。2018年胡楓以86歲高齡在紅磡香港體育館開演唱會，成為樂壇史上最高齡登館演出的藝人。2021年他已89歲，胡楓再度打破紀錄，演唱會上四代同堂，與孫女、曾孫和曾孫女同場演唱。2022年又再踏上紅館台板，使他三度創最高齡登館演出藝人紀錄。

 

 

　　

        狀態仍然甚佳的胡楓，他早前出席活動時透露，打算明年再度舉辦個人演唱會，但一切仍在計劃中，身體狀況極好，相信能應付演出。眾所周知，胡楓喜歡走路來鍛鍊身體，強化腳部的肌力。他曾表示自己在不用埋位拍攝的時候，也會把握時間走路。而且日常生活也會把握做腳部運動，有時朝早去飲茶，由旺角走路到尖沙嘴，只需約25分鐘便到酒樓，可見腳骨力非常好。

 

 

  

　　胡楓在2023年第41屆香港電影金像獎獲頒終身成就獎，而早於2015年獲得嶺南大學頒發榮譽院士，以表揚他「用70多年的堅持詮釋何為『長青』。非科班出身的他，以『不斷進步與自我鞭策』走出長紅演藝生涯。」

 

 

Tags:#胡楓#演唱會#影視娛樂#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
更多娛樂文章
Comment

暫無回應
