裁員 | FOCUS | AI臨業績大考，科技巨頭爭裁員

美股七雄（Magnificent 7）「業績大考」周三（29日）起陸續揭盅之際，亞馬遜被曝啟動史上最大規模之一的裁員動作，Meta亦已於上周動刀其「超級智慧實驗室（MSL）」，顯示即使是坐擁巨額資本、頂尖精英的科技巨頭，也難避精簡、重組宿命，背後是市場對AI大龍鳳的期待，正從理想主義的「叫好」，迅速轉為現實驅動的「叫座」。

亞馬遜擬裁3萬，白領亦遭殃

今年資本開支高達1000億美元的亞馬遜，最新加入精簡架構、節省現金之列。這個全美第二大僱主據報今日起派「大信封」，涉及高達3萬名或10%員工。公司內部文件並顯示，到2033年，將用機器人、AI等工具取代60萬名員工。

亞馬遜內部文件顯示，到2033年，將用機器人、AI等工具取代60萬名員工。(AP)

如同京東物流近日宣布，未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車、10萬架無人機，以電子商務為核心業務的亞馬遜，擁抱「智能+自動」化紅利可謂無可厚非。不過，在倉儲、物流等藍領職位之外，廣告、人力資源、入門級IT等白領職位亦遭殃及，無疑響起更大連鎖反應的警號。

Meta精簡決策，攻超級智慧

更極端的例子是今年資本開支同樣高達1180億美元的Meta，其6月成立的「超級智慧實驗室」，過去數月頻頻以高薪向OpenAI、谷歌等大舉挖角，上周卻宣布裁員600人，以縮減團隊規模、更快做出決策。

Meta 6月最新成立「超級智慧實驗室」，上周宣布裁員600人。

「超級智慧實驗室」被寄予開發下一代版本Llama 4，以抗衡OpenAI的厚望，惟進度不佳引發執行長朱克伯格不滿。最終由首席AI官Alexandr Wang操刀，縮減負責基礎研究、基礎設施的團隊，將資源集中「超級智慧」研發。

AI達爾文，指向流量盈利KPI

此意味著，隨著大燒銀紙的AI軍備競賽進入第三年，有關流量、盈利等KPI的驗證壓力愈趨現實。無論是擁有AI素養者，例如專注大模型高效訓練及推理的華人科學家田淵棟也在Meta裁員之列；還是昔日AI黑馬者，例如去年異軍突起的月之暗面旗下Kimi月活迅速掉隊……都恐淪為「AI達爾文」主義的犧牲品。

世界經濟論壇預計，到2030年，人工智慧、機器人、自動化或取代9200萬個工作崗位。(AP)

眼見AI洗牌效應才剛剛開始，不單Z世代面臨史上最嚴峻的就業競爭，世界經濟論壇更預計人工智慧、機器人、自動化2030年或取代9200萬個工作崗位，內地2026年國家公務員考試最新報名人數刷新高，香港25/26年度公務員聯招錄逾2萬人申請，會否是最後的「諾亞方舟」？

撰文:金子安