雙11淘寶慳錢攻略，無限次免手續費、搶$1,000免單紅包、88VIP多重折扣

轉眼間又到年尾，雖然十一月沒有假期，但「雙11」早已成為港人最期待的網購盛事之一！不少商戶都推出各種購物優惠，在被堪稱「乜都有」的淘寶大世界購物，只要用指定付款方式結賬更有無限次付款免手續費、每日搶紅包、88VIP全年折扣等優惠，可以慳上加慳。

慳錢攻略1：無限次$0手續費

今年，AlipayHK聯同淘寶推出了超強「慳錢攻略」，由即日起至 11月14日，只要透過以下指定付款方式於淘寶付款，所有交易即可享有無限次免手續費優惠，不用再為慳手續費而雙齊一堆貨品才結帳，想買便買，輕鬆清空購物車，慳得爽快盡興！

指定付款方式包括：

● Ant Bank PayLater

● 餘額+

● A. Point 卡

● 中銀淘寶卡

● Mox Card

● ZA Card

詳情可瀏覽：https://w.alipay.hk/s06/A1bWbhdAa6

慳錢攻略2：每日搶$1,000電商免單紅包

由即日起至12月31日，只要完成指定任務後，每日早上10am即可以10,000 A. Point搶購$1,000淘寶免單禮券，用以買滿¥1,001即可使用。打開AlipayHK進入https://w.alipay.hk/s06/qgfdKHphwL便可參與任務，獲得賺取$1,000購物額的機會。

慳錢攻略3：¥88開啟88VIP尊享模式，全年慳足¥1,600+

淘寶淘氣值只要儲夠1,000分的用戶，只需¥88元人民幣便可以開通淘寶88VIP會籍，即享全年多重特權，包括以下福利：全年最少¥888元人民幣優惠券（適用於618、雙11等大促）、天貓大牌旗艦店95折、每日領¥2元人民幣紅包、24小時專屬客服，全年可慳足¥730元人民幣！

最抵玩的是，只要開通了此88VIP會籍，除了全年受用，更可與AlipayHK的優惠券疊加使用，真正做到雙重慳錢！

慳錢攻略4：雙11專屬優惠碼

留意AlipayHK的雙11專屬優惠碼，於不同日子購物，買得愈多減得愈多。

即日起至 11月14日：

● 買滿 ¥288 減 ¥25

● 買滿 ¥188 減 ¥15

即日起至 10月31日：

● 買滿 ¥200 減 ¥15

● 買滿 ¥80 減 ¥5

打開AlipayHK App https://w.alipay.hk/s06/A1bWbhdAa6，即可搶先使用。