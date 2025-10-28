歡迎回來

香港智慧城市藍圖2.0｜AI、數據驅動六大範疇、智慧生活夥伴大獎揭示創科成果
數碼創科

香港智慧城市藍圖2.0｜AI、數據驅動六大範疇、智慧生活夥伴大獎揭示創科成果

智叻生活
Ada Chow
智叻生活

　　香港智慧城市藍圖2.0（《藍圖2.0》）是香港特區政府於2020年公布，承載超過多項智慧城市措施，涵蓋「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」及「智慧經濟」六大範疇，旨在通過創新科技提升市民生活質素、促進經濟發展及支持環境可持續。

 

　　其核心定位是以數據為本，善用人工智能（AI）、5G、物聯網（IoT）、大數據等數碼科技驅動城市管理和服務優化。例如，在智慧出行方面透過交通數據分析系統及智能交通信號優化交通流量，減少都市擠塞及碳排放；在智慧生活中推動「智方便」一站式個人化數碼政府服務平台，簡化市民辦事流程。另一方面，智慧環境範疇支持綠色建築節能、智能照明及環境監測系統，有效推進2030年碳達峰和2050年碳中和目標。

 

　　在智慧經濟方面，藍圖促進企業採用數碼科技升級，包括推動綠色金融發展如綠色債券，推廣智慧製造及電子商務等，助力中小企業轉型升級，打造創新驅動的經濟體。

 

　　藍圖亦重視智慧政府建設，透過電子審計和多元化電子政務服務，提高政府效率和透明度，強化跨部門數據共享與協作。

 

　　經濟通與協辦機構香港數碼港連續第四年舉辦「智慧生活夥伴大獎」，今年大會以「智能城市的AI與數字轉型（AI & Digital Transformation in Smart Cities）」為主題，緊扣本地與全球發展趨勢。在香港，人工智能正深刻改變城市運作，加速智慧城市轉型，共頒發40個獎項。主辦機構很榮幸邀請到創新科技及工業局副局長張曼莉為大會題辭「廣凝智慧　博匯群英」，並撥冗出席及主禮頒獎典禮，恭賀「2025智慧生活夥伴大獎」成功舉辦，以示對大會及業界的支持。

 

 

　　作為國際金融與創新樞紐，香港運用AI優化交通管理與公共安全，讓城市營運更高效有序。以數據分析為例，決策者能精準疏導車流、緩解擁堵，提升市民出行體驗；同時，智能交通信號系統與能源管理等基礎設施持續升級，提供更即時便利的服務。然而，隨著技術廣泛落地，數據私隱與資安風險不容忽視；尤其對中小企而言，技術投資與人才儲備仍是數碼轉型的門檻。只有正視並克服這些挑戰，香港方能進一步鞏固其在全球智慧城市版圖中的領先地位，為市民打造更安全、可持續且宜居的城市環境。

 

　　評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明聯同由10位業界翹楚組成的專業評審團。橫跨12大類別，共頒發40個獎項給各專業領域中有傑出表現的企業，以肯定他們在智慧城市發展方面的成就。數碼科技的應用為企業和消費者搭建了一座通往可持續未來的橋樑。希望企業能充分利用這些工具，持續推動可持續生活的普及與實踐。鄧淑明博士MH, JP已經連續四年為擔任首席評判，見證參賽公司在科技和創意上的不斷進步，相信通過「政府、行業、學術界、初創企業及投資界」的緊密合作，能夠將創新理念轉化為各項智慧生活解決方案，提高香港市民生活質素之餘，亦可將智慧方案輸出國際，振興經濟。



       數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑出席頒獎典禮時表示，金融是本港其中一個重要的據點，不過除了金融產業以外，衣、食、住、行各方面均需要新的科技，而經濟通智慧生活夥伴大獎正正將數碼港區內公司與業界及市民進行聯繫。

 

 

 

　　蔡偉傑指出，數碼港除了作為創科搖籃之外，亦有任命推進人工智能（AI）發展，因此數碼港日後將就「數碼轉型支援先導計劃」推出優化版版本，期望往後可以看到有更好的解決方案推出，攜手協助本港做好創科發展工作。

 

 

 

　　「2025智慧生活夥伴大獎」得以順利舉辦，衷心感謝各界的熱烈支持與專業協助，使是次活動得以圓滿成功，當中包括協辦機構香港數碼港；策略夥伴智慧城市聯盟；以及朝暮顧問有限公司、環社治學院、香港工業總會、大灣區碳中和協會、香港貨品編碼協會、粵港澳大灣區經貿協會、香港應用科技研究院、香港產業製造協會、香港物聯網聯盟、香港生產力促進局、香港零售科技商會、香港智慧餐飲協會、物流及供應鏈多元技術研發中心、翺寶科創有限公司、科培網絡以及雲端與流動運算專業人士協會等機構作為支持機構；另外，亦特別鳴謝董吳謝林律師事務所合夥人謝遠明律師擔任大會之法律顧問。

 

活動網站：https://projects.etnet.com.hk/smartcityslpa/2025/

 

智慧生活是一種有人情味的生活方式，無偏見且充满關懹。

 

Tags:#AI#智慧城市#數碼轉型#智慧出行#數碼#智慧生活#智慧環境#智慧市民#智慧政府#智慧經濟
全球經濟趨「綠化」！香港該如何推動綠色金融發展？推廣創新應用、加強監管，最重要的是甚麼？
全球經濟趨「綠化」！香港該如何推動綠色金融發展？推廣創新應用、加強監管，最重要的是甚麼？
