13
十一月
五百年後大和解：英王查理斯與教宗良十四世的歷史性祈禱
辦公室求生術

五百年後大和解：英王查理斯與教宗良十四世的歷史性祈禱

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　最近，英媒頭版幾乎都在報道國王查理斯三世與教宗良十四世（Pope Leo XIV）的新聞。英王國事訪問梵蒂岡、與教宗會面，雖然並非新鮮事，但英王與教宗共同祈禱，卻是一個歷史性的時刻——這一舉動打破了天主教與英國聖公會長達五百年來決裂的局面，是邁向共融的重要一步。

 

（Source: Vatican Media）

英王與教宗五百年來首次公開祈禱

 

　　上周四（23日），英王查理斯抵達羅馬，首次與教宗良十四世正式會面，並共同參與祈禱儀式。此次儀式由教宗及聖公會約克大主教葛德萊（Stephen Cottrell）主持，以保育與環保為主題，象徵兩大教會在全球議題上的共同關注。

 

　　自16世紀英格蘭國王亨利八世與羅馬教廷決裂以來，這是首次有在位的英格蘭或英國君主與教宗公開共同禱告。當時，教宗拒絕批准亨利八世解除與西班牙公主阿拉貢嘉芙蓮（Catherine of Aragon）的婚姻，使亨利無法另娶，最終導致聖公會與天主教會正式分裂，並使英國君主成為獨立於教會的最高領袖。

 

　　隨後數十年，英格蘭教會經歷改革，結合部分新教教義，1549年坎特伯里大主教編纂《公禱書》，確立聖公會作為英國國教的獨特地位。

 

（Source: Vatican Media）

  

天主教徒受難：修道院被摧毀、牧師遭處決

 

　　16世紀起，英國政權推行一系列針對天主教徒的政策，包括摧毀修道院、處決牧師，以及限制天主教徒出任公職、投票和與新教徒通婚。天主教徒亦曾多次反抗，例如1605年的「火藥陰謀」，天主教徒企圖在上議院放置炸彈刺殺國王詹姆士一世（King James I），但最終計劃失敗，串謀者遭行刑。

 

　　這段歷史使得宗教隔閡在英國延續數百年。直到1961年，英女王伊利沙伯二世訪問梵蒂岡，雙方才開始逐步破冰；2013年，英國法律修正，天主教徒與王室成員結婚不再喪失繼承王位資格，雖然繼承者仍須信奉新教。

 

 

現代的共融：查理斯三世與教宗良十四世

 

　　近年來，查理斯三世多次造訪梵蒂岡，並於教宗方濟各逝世前不久私下會面。他派遣王儲威廉出席方濟各葬禮，由愛德華王子代表出席良十四世的就職彌撒。

 

　　對上一代人而言，英國君主與天主教教宗共同祈禱幾乎是不可能的事。查理斯三世作為英國君主，同時也是英國聖公會最高領袖，他與教宗良十四世的祈禱時刻，被視為天主教會與英國國教之間的「歷史性」事件，也象徵著五百年分裂之後的宗教和解與文化共融。

 

Tags:#英國#梵蒂岡#查理斯#Pope Leo XIV#良十四世#英國聖公會
