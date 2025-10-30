歡迎回來

以黎停火協議一周年假象
國際評論

以黎停火協議一周年假象

容我世說
張翠容
容我世說

　　以黎停火協議一周年前夕，我在上周末（10月25日）來到黎巴嫩首都貝魯特，在貝魯特海港上空聽到唧唧的聲音，我舉頭而望，有數架無人機經過，不少途人竊竊私語，猜測這是從以色列過來的嗎？第二天看新聞得知，沒錯，這是以色列的無人機，一直往南到真主黨基地，飛越黎巴嫩南部聯合國維和部隊的駐紮地，迫使維和部隊採取「必要反制」，招來以方無人機向他們投下炸彈，以方坦克隨後更向部隊開火。想不到，在黎巴嫩首兩天便遇上這麼戲劇化的衝突。

 

　　和好幾名黎巴嫩人討論此事，他們均表示對以方的軍事騷擾，在這兩年間已習以為常，無可奈何。雖然以黎兩國去年11月簽署了停火協議，但以色列總會找到藉口繼續攻擊黎巴嫩，主要集中在東部和南部。以方從沒有尊重過協議，而且視黎國的主權為無物。事實上，今次與維和部隊的衝突並不是第一次，去年10月13日，以軍便曾以主戰坦克摧毀了維和部隊駐地入口，導致15名成員受傷。

 

 以色列藉詞繼續攻擊黎巴嫩，主要轟炸東部和南部。(AP)

 

　　今次特別之處乃是法國以強硬態度怒斥以色列，而對無人機的反制，亦是出自維和部隊中法軍的行動。不過，這又如何？以色列作為聯合國成員國，竟襲擊聯合國維和部隊，聯合國除了口頭譴責外，還可以有甚麼行動呢？這個組織早已變成無牙老虎，以色列根本不把它放在眼內，甚麼停火協議，亦不能約束以色列在黎巴嫩的橫行無忌；加沙亦然，以色列從沒有停止轟炸該地，有誰會出聲？美國領導的西方世界對此默不作聲，這就是中東地區的處境。

 

 聯合國維和部隊中的法軍向以色列無人機作出反制 (AP)

 

　　過去一年，以色列轟炸南黎已成每天的行動，每天打死一兩個真主黨成員，而被打得千瘡百孔的真主黨未敢採取大規模報復，其策略就是低調面對以方的挑戰，這種狀態恐變成常態。事實上，雙方的武裝行為根本無人監管，亦無人督促大家履行停火責任，一紙協議如同虛設。

 

　　維和部隊明年將計劃撤出南黎，到時連這個脆弱的屏障也沒有了，以色列會更不受控擴大其在南黎的軍事行動嗎？實在未可逆料。不過，現在最受關注的乃是黎巴嫩政府能否在美國定下的死線前，即今年年底，解除真主黨武裝，但真主黨已拒絕。

 

黎巴嫩真主黨拒絕解除武裝 (AP)

 

　　至於黎巴嫩老百姓對此怎麼看，我在貝魯特作了個小小的調查。無論是來自以基督徒為主的東部，還是來自以穆斯林為主的西部，他們一致認為沒有可能把真主黨的武裝解除下來。我在國會附近遇上一名正在當值的警察，一說到真主黨的武裝力量，他亦搖搖頭反問怎可解除？黎巴嫩軍隊太弱，根本就是雜牌軍，當中有各宗教派系，互相牽扯，加上政府亦沒有足夠財力，最近連用來炸毀真主黨武器庫的炸藥亦已盡，貽笑大方，結果就是希望真主黨自行放下武器。 

 

　　最重要的是，一紙虛假的停火協議，加上以色列持續的轟炸，嚇怕了外資，令黎巴嫩經濟雪上加霜，物價飛漲。今年年初才上任的黎巴嫩總統奧恩，開始時要求以色列停止轟炸才考慮在美國促成的《阿伯拉罕協議》框架下，與以色列關係正常化，現在奧恩不再以這個為前提，不斷放風表示有必要和以色列達至某種正常關係，推動兩國和平。大部分受我訪問的黎巴嫩居民表示他們雖渴望和平，但也要求有尊嚴和領土完整。 

