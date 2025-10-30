歡迎回來

女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」
娛樂新聞

女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　香港新生代女藝人鄧月平（Larine ）近年愛上武術和跆拳道，甚至跨界成為運動員，間中也會參加國際大型賽事。她曾經越級挑戰，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽，近日更以港隊身份出賽，為香港爭光摘下銅牌。

 

　　鄧月平演員身份之外，還熱愛武術與跆拳道，近年憑著真功夫打出好成績，甚至跨界成為運動員。8月時，在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中，越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。

 

 

　　10月中，鄧月平代表香港出戰於馬來西亞舉行的「第十一屆布城跆拳道挑戰賽2025（Putrajaya Taekwon-Do Challenge 2025）」，首次參加亞洲級賽事，勇奪A18女子黑帶48公斤以下組別季軍，為港隊摘下銅牌，成為賽事焦點之一。  

 

 

　　是次賽事匯聚多個亞洲地區精英選手，鄧月平在本年初考獲黑帶一段資格，加上穩定發揮，對戰各國選手時戰術靈活、腿法有力，表現亮眼。她賽後表示：「跆拳道比我以前練嘅搏擊項目更著重腿部控制同臨場冷靜，今次比賽令我學識點樣喺壓力下保持專注。」  鄧月平感榮幸，能夠可以代表香港出戰，更感激教練長年風雨不改培訓：「令我喺心態上成長咗好多，由演員跨界成為運動員，心理質素同體能都得到鍛練。」  

 

       中國香港傳統跆拳道總會主席兼隊伍總教練李安東師賢表示，香港隊於跆拳道強國馬來西亞取得多面獎牌，成績令人鼓舞：「選手們多年訓練的成果今日得到印證，香港有能力喺亞洲舞台上發光發亮。」除鄧月平外，港隊其他成員同樣表現出色，包括李泊淳（冠軍）、林一斐（冠軍）、傅泓皓、傅泓睎（雙亞軍）及陳嘉敏（亞軍）等，均為港隊帶來佳績。 

 

 

　　27歲的鄧月平，初入行已演出多部電影，包括《小男人週記3之吾家有喜》、《正義迴廊》、《墮胎師》、《惡行之外》等；因熱愛武術與動作，而拍了不少動作電影，並即將排期上映，可算是成功轉型成為新生代動作女演員。她笑言：「演戲係我無法捨棄嘅夢想，但喺成為武打演員嘅過程中，我發現自己有另一種熱血同力量。」 而她從小有學過瑜伽、中國舞、泰拳、跆拳道，所以有基本功底，往後拍戲時又陸續學習詠春、兵器訓練，更遠赴武當山閉關學習武當劍術，也較容易上手，而且持續提升實戰能力，立志成為專業動作演員。

 

