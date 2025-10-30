hot talk 1點鐘｜英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？SoFi可續持有？
嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然
隔晚美股三大指數個別發展，當中納指向好，不過美股屢創新高，小心高處不勝寒？美股七雄當中有多隻股份公布了業績，當中包括Google及META，不過META季度盈利暴跌83%至27.1億美元，遠差市場預期，兩份業績如何解讀？
影片網址：https://www.youtube.com/live/QkR3TosTs8M?si=Bwfz7rZxdRYyaPUP
