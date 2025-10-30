歡迎回來

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向
世事政情 雷鳴天下

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向
38歲韓國女團成員自爆患臀肌失憶症，坐得致肌肉退化、走路搖晃
醫學通識 健康解「迷」

38歲韓國女團成員自爆患臀肌失憶症，坐得致肌肉退化、走路搖晃
開市Good Morning

「習特會」可迎來好消息？聯儲局12月減息仍有懸念？拆解滙控、內銀內險股業績！
hot talk 1點鐘｜英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？SoFi可續持有？
股市動向

hot talk 1點鐘｜英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？SoFi可續持有？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　隔晚美股三大指數個別發展，當中納指向好，不過美股屢創新高，小心高處不勝寒？美股七雄當中有多隻股份公布了業績，當中包括Google及META，不過META季度盈利暴跌83%至27.1億美元，遠差市場預期，兩份業績如何解讀？

  

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/QkR3TosTs8M?si=Bwfz7rZxdRYyaPUP

 

►把時間軸拉到01:25開始 — 節目開始

 

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

