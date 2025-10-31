歡迎回來

阿里加碼投資 兼夥英偉達拓AI業務！🌪️📈港股隨「風」反彈 有冇條件挑戰更高？🛢️油價後市點行？
中醫養生 美女中醫

Sex & Love 性治療師手記

無綫懷念許紹雄推出特別節目，本周六播《新紮師妹》、下周一起播《使徒行者 2》
娛樂新聞
劇集精選

無綫懷念許紹雄推出特別節目，本周六播《新紮師妹》、下周一起播《使徒行者 2》

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　許紹雄（Benz雄）日前因癌症引發器官機能衰竭病逝，終年76歲。他於1970年加入商台做配音後入行，參觀電視台後有機會加入第一期無綫電視藝員訓練班，1972年正式有作品《歧途》，他在劇中多數演配角角色，但有不少令人難忘的經典作品。無綫為紀念許紹雄離世，特別作出節目調動並推出《歡喜永在許紹雄》系列，於本周六（11月 1 日）及11月3日周一起播出許紹雄多套劇集。

 

Read more：許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別

 

　　以往許紹雄在無綫拍過超過142 部經典劇集，而且角色深入民心，其演技被受認同，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的 「舅父冬」，觀眾至今仍然記得，更被譽為「綠葉王」。

 

 

　　為悼念許紹雄，無綫在本周六 （11 月 1 日）晚上8時半翡翠台播映《歡喜永在許紹雄：新紮師妹》，並於11月3日下周一起，於晚上11時55分翡翠台播映《使徒行者 2》，與觀眾一起懷緬這位已故綠葉王的昔日風采及重溫他的演出。

 

 

　　除了劇集之外，許紹雄也拍過很多電影，在2002電影《新紮師妹》中，許紹雄飾演的警司鍾樂海為助方麗娟（楊千嬅 飾）騙過黑社會教父區耀山（周驄 飾），他偽稱名字「方鍾Sir」，當被區耀山問到「請問個Sir字點寫？」時，鍾樂海寫出虛構的中文「Sir」字，這經典一幕令觀眾捧腹大笑，至今仍然令人回味。

 

 

　　許紹雄曾經連續三年於《萬千星輝頒獎典禮》獲獎，於《萬千星輝頒獎典禮 2012》獲頒「傑出演員大獎」、《萬千星輝頒獎典禮 2013》憑《My 盛 Lady》「香善男」角色奪得「最佳男配角」、及於《萬千星輝頒獎典禮 2014》憑《使徒行者》「覃歡喜」奪得「最受歡迎電視男角色」。 

 

