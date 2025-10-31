歡迎回來

71歲林建明自爆患病兩個月，中西合壁治療中，天氣轉涼仍然想習泳
娛樂新聞

71歲林建明自爆患病兩個月，中西合壁治療中，天氣轉涼仍然想習泳

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　71歲林建明曾經患抑鬱焦慮症，康復後成立「心晴行動慈善基金」，幫助不少患過情緒病的人度過難關。而淡出娛樂圈的她，閒來會在社交平台分享跟朋友聚會的照片，近日她自爆原來患病兩個月，中西合壁接受治療，現正在療養中。

 

Read  more：關淑怡病情轉穩定，疑轉私家醫院休養，家人呼籲朋友勿前往探望

 

　　林建明活躍於網上社交平台，見她經常與老朋友見面，不過最近她分享了一張公仔圖片，相中的她卧病在床還自爆已患病兩個多月，正接受治療康復中，她表示：「病了兩個多月，初期接受西醫治療，後期接受中醫治療及調理，現還在休養中！11月11日療程完成，希望到時生生猛猛！可以繼續鍛練泳術！各位也要多多保重啊！」️

 

 

　　林建明接受治療期間並沒有停下來，不時約好友見面，毛舜筠在社交平台貼出老友照片，可見與鍾慧冰、江欣燕、林建明等人食飯，眾人還開心地影合照。當日林建明穿上十分亮眼的粉紅色外衣，狀態甚好精神奕奕，她笑謂：「姊妹們相聚，果然歡樂能忘記病痛！大家都要加油啊 ！ 約了下個月再見 ！」

 

 

　　近10年林建明把「心晴行動慈善基金」的行政工作交由同事處理，自己把握時間享受生活，她曾接受鍾慧冰YouTube頻道節目訪問時提到，去旅行令自己身心舒暢，她表示差不多每個月會去一至兩個旅行：「趁自己仲行得，就去多啲旅行，好多地方冇去過，我都想去。」

 

 

　　二人聊天期間，鍾慧冰大爆林建明以前跟余慕蓮旅行時發生誤會，林建明表示當年跟余慕蓮及一班朋友郵輪旅行，林建明表示對方首次這樣形式旅行，並不適應自己要安排船上的活動。有日自己一早去食早餐，差不多吃完準備離開的時候，正好余慕蓮來到，可是林建明說：「我當時講嘢好直，就叫佢唔好坐落嚟，但其實我意思係差不多走，叫佢同其他團友一齊。點知佢自己坐埋一邊喊，我後尾同佢解釋。」心直口快的林建明解釋過後，彼此誤會也解開，但她表示回港後余慕蓮直指不會再參加郵輪旅行。

 

Tags:#毛舜筠#林建明#影視娛樂#大姐明#鍾慧冰#余幕蓮#抑鬱焦慮症
