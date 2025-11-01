1周部署｜李偉傑：恒指支持位續留意50天線！機器人概念、晶片股最新點部署？

嘉賓：天風國際 李偉傑

港股周五（31日）表現反覆向下，於兩萬六關爭持，中美會談過後，下周仍有何因素、事件可留意？大市已出現五連陰燭，反映市場觀望氣氛濃？區間又睇邊？板塊方面，李偉傑指可留意業績股，同時亦提到晶片股及機器人概念股部署，去片睇睇！

影片網址：https://youtu.be/EtW2cwgmdbI?si=12xvQW9y4ikRmVBt

