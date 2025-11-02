歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

延續 Steve Jobs 與三宅一生的美學對話:Apple...
Fashion

延續 Steve Jobs 與三宅一生的美學對話:Apple...
開市Good Morning

滙控擬溢價三成私有化恒生！港股呢輪調整未完？新股雲迹、軒竹生物抽唔抽？

為何秋天總是咳？如何分辨咳嗽的類型？揭「液體黃金」蜂蜜5大功...
好營養 樂本健．健康教室

為何秋天總是咳？如何分辨咳嗽的類型？揭「液體黃金」蜂蜜5大功...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存
理財智慧

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存

生財有道
生財有道

　　儘管美國本月宣布減息四分一厘，但美聯儲局主席鮑威爾強調12月減息並非定局，利率前景仍有不確定性。本地銀行爭年終資金，仍維持較高的港元定存年息，建行亞洲3個月港元定存，現有客戶於網上以100萬元或以上的新資金開立，年利率高達3.1厘，而集友銀行3個月及4個月港元定存高達3.1厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行／網上銀行以新資金辦理。

 

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存

（資料圖片）

 

　　信銀國際3個月港元定存年利率高達3.1厘，起存額為50萬元，適用於一般客戶，以新資金透過電子渠道辦理；創興銀行推「全新客戶特優定期存款」，全新「悅秀理財」客戶透過分行:成功開立網上銀行，開立投資戶口，以新資金存入100萬-1000萬元，3個月港元定存年利率高達3.1厘。

 

　　數字銀行PAObank 3個月港元定存年利率高達3.1厘起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

Tags:#理財智慧#定存#生財有道#信銀國際#收息#數字銀行#建行亞洲#創興銀行#集友銀行#理財#PAObank
Add a comment ...Add a comment ...
【高息定存】6個月定存最高4.05厘　5間3.6厘或以上
更多生財有道文章
【高息定存】6個月定存最高4.05厘　5間3.6厘或以上
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處