歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

05
十二月
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
文化藝術 音樂會
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
推介度：
05/12/2025 - 07/12/2025
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
利物浦續頹勢，維拉搶分；車仔作客強勢，熱刺力拒

利物浦續頹勢，維拉搶分；車仔作客強勢，熱刺力拒

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　阿仙奴在10月各項賽事中六場全勝，且未失一球，創下英格蘭頂級聯賽史上首次單月六場零失球的紀錄。

 

　　完美表現，固然是球員有上佳演出，也反映領隊阿迪達打造的攻守平衡體系已臻成熟。

 

　　過去時間中，阿仙奴的防守一直都不俗，今季至今總失球數維持在僅3球，場均失球僅0.33，為歐洲五大聯賽之冠。

 

　　防線核心加比爾和沙列巴的搭檔，既有技術和強度，又具備空中優勢，而添巴與卡拉菲奧里今季都踢出代表作，加上門將大衛拉耶發揮穩定，讓搶手無後顧之憂。

 

　　阿迪達在戰術上又做了微調，懷斯位置稍微墮後，形成雙中場屏障，與蘇比文迪共同掃蕩對手的進攻，又能搶截球員之後重新發動進攻。

 

作為中場核心，懷斯在10月的場均攔截達3.2次，傳球成功率高達91%，並貢獻了1個入球與2次助攻，是兵工廠強勢的關鍵。

 

　　阿仙奴在10月的比賽中平均每場只讓對手射門不足5次，且大部分是遠射，證明阿迪達的壓迫和高位攔截戰術奏效。

 

　　不止防守，阿仙奴的進攻同樣出色，10月共攻入13球，場均超過2球，加上平均控球率超過60%，有效掌控比賽節奏，減少對手反擊機會。

 

　　阿仙奴表現成熟，在比賽中不再拘泥於固定陣型，在433和325之間轉換，也讓球隊保持機動性。

 

　　假如本季槍手仍最終未能奪冠，則阿迪達實在無顏面繼續擔任領隊。

 

　　日前利物浦領隊史諾在球隊再度輸波之後表示，球隊與自己unconnected，這樣的說話，無疑是為自己無力帶隊反彈開脫。

 

　　如果覺得球隊已經不再掌控之中，又怎有資格繼續擔任利物浦領隊？

 

利物浦在10月的5場主要比賽中共失12球，場均失球達2.4球，遠高於上季平均1.08球。

 

本週焦點

 

　　利物浦主場迎戰氣勢如虹的阿士東維拉，而熱刺則在傷兵滿營的情況下迎戰車路士。

 

　　利物浦近況堪憂，近7場比賽輸6場，防線崩潰、進攻乏力，史諾的信任危機機乎到達臨界點。

 

史諾在之前歐聯賽事棄用沙拿，結果效果出奇地好。沙拿上季表現寶刀未老，但今季明顯退步，利物浦會否決斷一點，看來考驗管理層的決心了。

 

　　沙拿的表現固然影響球隊演出，但中場缺乏控場，進攻效率低，才是最大敗因。

 

　　阿士東維拉則以四連勝的狀態來到晏菲路，球隊近期攻守俱佳，邊路突破與反擊效率極高。

 

　　此役若利物浦無法在中場建立控制權，恐再度失分。

 

　　另一場的熱刺雖近況不穩，聯賽杯出局之餘，有多達12名球員缺陣，縱使主帥法蘭克的戰術已經搭救，但人腳短缺限制發揮。

 

前熱刺名將簡尼上季終於打破冠軍宿命，但雄心不減，暫時今季14場比賽中攻入 22球，每90分鐘入球率達到1.6球，證明雖然年紀漸大，但效率不減。

 

同是前熱刺名將孫興慜在美職聯賽表現出色，暫時入9球，3個助攻，傳球成功率達85.13%，場均3.66次關鍵傳球，均仍處於高水平。

 

　　車路士近三場客戰全勝，陣中不少年輕球員開始入局，4231陣式偏向穩守突擊，不過這場是打吡，熱刺有主場之利，理應力敵車路士，車仔未必可以全取3分。

 

Tags:#足球#阿仙奴#利物浦#英格蘭#添巴與卡拉菲奧里
Add a comment ...Add a comment ...
車路士兩連敗 強壓曼城反底 利記進攻失色 贏波勝在有運
更多足球俱樂部文章
車路士兩連敗 強壓曼城反底 利記進攻失色 贏波勝在有運
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處