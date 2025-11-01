利物浦續頹勢，維拉搶分；車仔作客強勢，熱刺力拒

阿仙奴在10月各項賽事中六場全勝，且未失一球，創下英格蘭頂級聯賽史上首次單月六場零失球的紀錄。

完美表現，固然是球員有上佳演出，也反映領隊阿迪達打造的攻守平衡體系已臻成熟。

過去時間中，阿仙奴的防守一直都不俗，今季至今總失球數維持在僅3球，場均失球僅0.33，為歐洲五大聯賽之冠。

防線核心加比爾和沙列巴的搭檔，既有技術和強度，又具備空中優勢，而添巴與卡拉菲奧里今季都踢出代表作，加上門將大衛拉耶發揮穩定，讓搶手無後顧之憂。

阿迪達在戰術上又做了微調，懷斯位置稍微墮後，形成雙中場屏障，與蘇比文迪共同掃蕩對手的進攻，又能搶截球員之後重新發動進攻。

作為中場核心，懷斯在10月的場均攔截達3.2次，傳球成功率高達91%，並貢獻了1個入球與2次助攻，是兵工廠強勢的關鍵。

阿仙奴在10月的比賽中平均每場只讓對手射門不足5次，且大部分是遠射，證明阿迪達的壓迫和高位攔截戰術奏效。

不止防守，阿仙奴的進攻同樣出色，10月共攻入13球，場均超過2球，加上平均控球率超過60%，有效掌控比賽節奏，減少對手反擊機會。

阿仙奴表現成熟，在比賽中不再拘泥於固定陣型，在433和325之間轉換，也讓球隊保持機動性。

假如本季槍手仍最終未能奪冠，則阿迪達實在無顏面繼續擔任領隊。

日前利物浦領隊史諾在球隊再度輸波之後表示，球隊與自己unconnected，這樣的說話，無疑是為自己無力帶隊反彈開脫。

如果覺得球隊已經不再掌控之中，又怎有資格繼續擔任利物浦領隊？

利物浦在10月的5場主要比賽中共失12球，場均失球達2.4球，遠高於上季平均1.08球。

本週焦點

利物浦主場迎戰氣勢如虹的阿士東維拉，而熱刺則在傷兵滿營的情況下迎戰車路士。

利物浦近況堪憂，近7場比賽輸6場，防線崩潰、進攻乏力，史諾的信任危機機乎到達臨界點。

史諾在之前歐聯賽事棄用沙拿，結果效果出奇地好。沙拿上季表現寶刀未老，但今季明顯退步，利物浦會否決斷一點，看來考驗管理層的決心了。

沙拿的表現固然影響球隊演出，但中場缺乏控場，進攻效率低，才是最大敗因。

阿士東維拉則以四連勝的狀態來到晏菲路，球隊近期攻守俱佳，邊路突破與反擊效率極高。

此役若利物浦無法在中場建立控制權，恐再度失分。

另一場的熱刺雖近況不穩，聯賽杯出局之餘，有多達12名球員缺陣，縱使主帥法蘭克的戰術已經搭救，但人腳短缺限制發揮。

前熱刺名將簡尼上季終於打破冠軍宿命，但雄心不減，暫時今季14場比賽中攻入 22球，每90分鐘入球率達到1.6球，證明雖然年紀漸大，但效率不減。

同是前熱刺名將孫興慜在美職聯賽表現出色，暫時入9球，3個助攻，傳球成功率達85.13%，場均3.66次關鍵傳球，均仍處於高水平。

車路士近三場客戰全勝，陣中不少年輕球員開始入局，4231陣式偏向穩守突擊，不過這場是打吡，熱刺有主場之利，理應力敵車路士，車仔未必可以全取3分。