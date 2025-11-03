歡迎回來

港台評論

非法行醫在香港

港是港非
李慕飛
港是港非

　　立法會近日通過一項名為「打擊非法行醫」的議員議案，本應是攸關民生的重要舉措，卻因議員棄選風波佔據輿論焦點，導致此關乎市民身體安全的議題未獲足夠關注。筆者原以為非法行醫在香港屬罕見現象，直至聽取提出議案的議員進一步解釋，方驚覺此問題在社會中普遍存在，亟需深入探討與正視。

 

　　近年來，香港街頭及網絡平台湧現大量自稱提供「正骨」或「痛症紓緩」服務的「治療師」。他們雖然聲稱療效顯著，實際上多非註冊醫護人員。這類非法行醫者的「診所」布置大同小異：接待區擺放皮沙發、茶几與雜誌，牆上掛有「醫療診所」招牌或「營業執照」，治療室則燈光柔和，有隔簾分隔，配備電熱墊、推拿床或可調角度的治療椅，營造出類似正規診所的氛圍。在服飾方面，所謂「正骨師」或「痛症紓緩師」常穿白袍、佩戴名牌或刻字胸牌，並使用束帶、口罩、手套等醫療用品以強化專業形象。有些更在牆上展示模擬診斷證書或外國認證章，降低消費者戒心。在語言宣傳上，他們常用「即刻見效」、「一按見效」、「骨骼對位」、「神經回復」等字眼，並以「多年臨床經驗」、「外國訓練背景」等模糊措辭包裝專業性，營造「看起來像醫療，感覺像診所」的錯覺，甚至令人誤以為是持牌中醫。

 

　　事實上，香港法定註冊的醫護專業共有13類，包括醫生、牙醫、牙齒衛生員、護士、助產士、中醫、藥劑師、醫務化驗師、職業治療師、視光師、放射技師、物理治療師及脊醫，並無「正骨師」或「痛症紓緩師」之類職稱，除非他們持有上述專業牌照，否則即屬非法行醫。

 

接受非法行醫「正骨師」的療程，或會致脊柱或神經受傷。(Shutterstock)

 

　　專家指出，這類服務潛藏不少風險，部分「正骨」療程涉及快速推拉、扭轉或高幅度伸展關節，可能觸及脊柱或神經，若施術者缺乏醫學診斷與危機識別能力，易導致關節移位、韌帶撕裂或神經受壓，後果嚴重，過去亦曾出現市民因接受此類療程而受傷的個案。根據衞生署資料，2021年至2025年7月間，曾協助執法部門調查逾90宗疑似非法行醫個案，但成功檢控者寥寥可數；另於2011年至2024年間，審視約17萬條媒體發布的醫療廣告，並向其中約1700條發出警告信。惟這些數據可能僅為冰山一角，市民在街頭或網上極易接觸相關資訊，反映非法行醫不但普遍存在，且社會需求殷切，令人憂慮的是，不少市民對潛在風險毫無認知。

 

　　此情此景令人聯想起70、80年代無牌牙醫盛行的年代，當時因持牌牙醫人數少、收費高昂，黑市需求龐大。直至城寨清拆後，無牌牙醫才逐漸絕跡。當年市民尚知所光顧者為無牌牙醫，如今卻未必意識到所接受的治療來自無牌醫護。

 

　　事實上，政府提供的相關治療服務仍屬有限，令不法分子有機可乘，加上執法力度不足，亦使問題持續惡化。面對此情況，政府應加強基層醫療服務，目前已在全港18區設立地區康健中心及康健站，可善用此平台鼓勵市民尋求持牌醫護專業協助，並加強公眾教育。

 

　　此外，現行《私營醫療機構條例》及《中醫藥條例》雖設有罰則，但因舉證困難，定罪率偏低，間接助長非法行醫。政府應盡快全面檢討法例，強化跨部門合作，建立聯合巡查及案件分享機制，從源頭打擊非法醫療場所，保障市民健康安全。

