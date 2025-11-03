歡迎回來

聖誕好去處2025︱西九Merry Balloon巨型充氣樂園：7米聖誕樹＋滑梯＋巨型波波競技賽道
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

聖誕好去處2025︱西九Merry Balloon巨型充氣樂園：7米聖誕樹＋滑梯＋巨型波波競技賽道

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Merry Balloon Hong Kong

　　早前公佈香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「⁠Merry Balloon Hong Kong」將於12月28日西九舉行，最新消息「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，將率先11 月24日起掀起聖誕序幕。大人小朋友都可於「Merry Balloon Park」巨型跳彈區瘋狂彈跳，大玩波波池及互動打卡，巨型夢幻充氣樂園門票即日起開始預售！

 

「互動打卡區」7米高巨型充氣聖誕許願樹

Read More

香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「⁠Merry Balloon Hong Kong」12月28日西九舉行：LuLu豬、雪糕車等近20個巨型氣球可愛登場

　　「Merry Balloon Hong Kong」將於2025年11月24日至2026年1月4日期間舉行，橫跨聖誕及新年假期。活動結合藝術、旅遊及娛樂三大元素，設有三項核心主題活動，包括：香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」、巨型夢幻充氣樂園「Merry Balloon Park」及AR氣球遊香港及全城集印「Merry-Go-Around Town」。

  

「互動打卡區」IP角色大型打卡裝置

 

　　「Merry Balloon Park」將登陸西九藝術公園大草坪，場內設有兩大主題區域，「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，包括置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗的「反轉波波池」，另設7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，放電一流！「互動打卡區」則以7米高巨型充氣聖誕許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面。

 

40米長巨型波波競技賽道

 

40米長巨型波波競技賽道

 

　　活動設有「日夜雙場」時段：日間場次適合小朋友和家人在陽光下享受跳躍樂趣；晚間場次則配合燈光效果與音樂節奏。此外，「Merry Balloon Park」更特設「幼童專場」，專為高度 120cm或以下小朋友及其家長而設，讓大家安心享受快樂的親子躍動時光。

 

 

　　由11月3日起，大家可於Klook率先預訂門票及了解詳情：https://s.klook.com/merryballoonpark，留意所有入場人士均需購票入場，成人與兒童同價，「晚間場次」只限16歲或以上人士。

 

門票收費

1.    90分鐘通行證 (可無限次進出「互動打卡區」及於指定40分鐘時段進入「巨型跳彈區」)
•    一般日子HK$168/90分鐘
適用日期： 2025年12月8 至11、15至18 日
•    特別日子HK$198/90分鐘
適用日期： 2025年12月6、12、14、19至20日、22至31 日、2026年1月 1至4日

 

2.    「幼童專場」套票優惠 (只限120厘米或以下幼童及其照顧者入場) ：
設於每日上午9時30分至11時及上午11時10分 至下午12時40分之場次，套票包括一張成人門票（18歲或以上）及一張幼童門票 （120厘米或以下幼童）
•    一般日子HK$299/90分鐘
•    特別日子HK$355/90分鐘

 

　　每張門票限時90 分鐘，包括一個指定40分鐘「巨型跳彈區」時段（時段A或時段B），參加者只能於門票上的指定時段進入「巨型跳彈區」。「互動打卡區」則沒有時段限制。

 

　　購票時需選定入場日期、場次及進入「 巨型跳彈區」的指定40分鐘時段

 

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：2025年12月6日至2026年1月4日

時間：上午9時30分至晚上10時40分

地點：西九文化區藝術公園大草坪

https://www.instagram.com/merryballoonhk/

 

Tags:#週末好去處#西九#西九文化區#LuLu豬#玩樂假期#IP角色#Merry Balloon Hong Kong#M&M's公仔#聖誕新年活動#聖誕節好去處2025#Merry Balloon Park
北海道最大滑雪度假村「留壽都」出聲明 嚴打非正規途徑買雪票！網上出售「二手滑雪券」問題嚴重
