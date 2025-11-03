馮淬帆台灣突然離世！日前悼念許紹雄先走一步，不婚主義曾迷戀汪明荃

香港資深演員馮淬帆不幸於10月31日晚離世，消息經台灣議員蔡淑君在社交平台公布。馮淬帆已移居台灣40年，其外甥從香港抵達當地為舅父辦理後事，亦透過馮淬帆社交平台公布消息。外甥於表明身份後指出，馮淬帆於10月31號晚上10點35分離世，遵從舅父遺願喪禮將只安排家祭，並由親近嘅家人好友送舅父走完人生最後一程。

馮淬帆移居台灣40年，不幸傳出於10月31日離世，終年80歲。人稱「阿緊」的他，以往拍過不少港產片，帶給香港人無限歡樂，消息傳出後令人深感婉惜。數月前，馮淬帆在社交平台發文透露患病入院，從上載的照片見到他的近照，可見身形明顯消瘦，而且要依賴氧氣機呼吸。

於11月1日凌晨，台灣議員蔡淑君在社交平台發文指馮淬帆已經離世：「兩小時前聽到消息，心裏一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裏有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」

根據台灣傳媒報道，馮淬帆生前簽了「不急救同意書」，當晚他血壓、血氧等生命指數下降，醫院曾做簡單「生命維持」。由於他在台灣並沒有家屬，幾位好友趕到醫院陪伴他走最後一程。有朋友表示，原本馮淬帆指數回升，大家安心回家，不過眾人離開醫5分鐘便被召回醫院，有些朋友並未能趕及折返見最後一面。」

馮淬帆的家屬都在香港，外甥和外甥媳婦隨後在11月1日下午從香港抵台，為馮淬帆辦理身後事。外甥透過馮淬帆的社交平台交代事情，「感謝各界的關心與祝福，我們決定遵從舅舅的遺願，只安排家祭～並由親近的家人好友送舅舅走完最後一段路～再次感謝各位，因為我長期住在香港，台灣的事務，將由晏蘅先生代理。 另外，舅舅的FB不會關閉，心與大家同在。」

日前，許紹雄離世的時候，身在台灣的馮淬帆不勝唏噓，曾發帖文悼念故友，也慨嘆自己也百病纏身，「早上開機驚見短訊，"他走了"！是我的弟妹告知，我的好老弟許紹雄今天凌晨走了！沒說在星加坡或在香港，沒有太驚訝，因為之前弟妹已有暗示過，而且最近一年與他聯絡的訊息都是由弟妹代筆，就是另一種"訊息"了。不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百，但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了。唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘....阿彌陀佛...賢弟那邊等。愚兄隨後來！」人生無常，馮淬帆守著自己對好友的承諾。

馮淬帆在圈中眾所周知做事認真，拍攝時十分嚴肅，所以人稱「阿緊」。1965年，馮淬帆加盟麗的呼聲負責做播音、配音等工作，1967年於麗的映聲第二期藝員訓練班畢業，同期同學有李司棋等人，他主演過數部劇集後，獲導演楚原欣賞邀拍電影《紅花俠盜》，從此投身影壇，他也因而成為楚原的首徒。

馮淬帆與吳耀漢、曾志偉、秦漢祥、洪金寶拍過港產片「五福星」系列，被封為五福星。及後他亦拍過一系列搞笑電影，分別有「精裝追女仔」及「最佳損友」系列，最令人印象深刻有「收縮水」一幕。與此同事，他亦拍過無數電視劇，於無綫拍過的經典劇集有《逐個捉》、《突破》、《飛越十八層》、《播音人》等。馮淬帆生前最後演出作品，是2024年上映的台灣電影《鬼們之蝴蝶大廈》。

在感情方面，馮淬帆較低調，初入行曾與汪明荃拍拖，二人當時約20歲，他經常在舞蹈室門外等候，當時傳過汪明荃的初戀是鄒世孝，馮淬帆坦言自己把汪明荃搶走。後來汪明荃專注工作，不願只顧著拍拖，及後二人分手。他曾講過自己沒有想過結婚，而且覺得如果走進婚姻，可能會跟伴侶天天吵架，所以不結婚也罷，臨終前他仍然是獨身。