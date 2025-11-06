歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
靈媒預言成真？英國女子遇上真命天子，港女強人找到理想拍檔大展鴻圖
風水玄學

靈媒預言成真？英國女子遇上真命天子，港女強人找到理想拍檔大展鴻圖

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　好一個現實中的童話故事！

 

　　日前媒體廣傳一位英國美女藉靈媒預見真命天子的奇事，美容師安雅得高人指點，成就美滿良緣，當時靈媒精確地預測她未來夫婿的性格、人品、身高、甚至鞋碼，結果是：靈媒全中。

 

　　2019年，24歲（Anya Clements）第N次失戀，在此人生低谷，有甚麼好過求神問卜？當日靈媒即「貼中」她會就讀的大學及將來的職業，還詳細描述其未來另一半：丈夫會比她年齡大、身材高大、腳大、肌肉厚大。性格嘛，胸襟廣大，心地善良。（若翻譯為中國玄學術語，應為：「一字寄之曰大，必嫁。」)

 

　　後來預言都一一兌現，一位比她大五歲的猛男無意中闖進了她的生命，兩人在靈媒預測的去年二月訂了婚，同年9月鸞鳳和鳴，安雅在婚禮上與來賓分享這奇事，並感謝靈媒的指引。二人婚後如魚得水、幸福愉快。

 

　　我也拜訪過靈媒，有一個美麗的體驗。那天我走進淺水灣的豪宅、踩著波斯地氈，望著世界著名的明媚灣景。她沒有吉卜賽女郎的艷妝，祇穿了件清爽，輕盈的長裙，在夏日的涼風中飄呀飄，她整個人有一種幽幽的美，安靜如水，懷中抱著一只白色的貓，牠的眼睛綠得透明，室內瀰漫著薰衣草的香氣，襯她淡淡的紫衣。

 

　　據悉她來自南非，丈夫是國際企業高管，靚太閒來無事，就做個散發仙氣的靈媒，至於她的預測準不準，就有點令人失望，當時有些朋友想移民新加坡，我於是問靚太我的未來動向，她說我也會移民至星洲，而且是得一位白髮男子的幫助。結果我當然穩守香港，所以她的預言沒有應驗，但奇怪的是，她預測時我剛在盤算移民獅城的可能性，而腦中閃過一位新加坡早生白髮的朋友，她可能是閱讀到我當時的腦電波，因而作出那推論。

 

　　另一位靈媒則清楚得多，這位愛爾蘭「阿姆」的預測很靠譜，樣子乾淨俐落，沒有靈氣，但很和氣，有一天我帶一位好友去找她，朋友是女強人，當時在事業上遇到瓶頸，希望她指點一下，靈媒很決斷地說，朋友會遇到一位青年才俊，兩人將成為商業夥伴，這新血的加盟會壯大她的業務，令她獨霸一方。不久朋友便遇到這樣一個人物，二人合作非常愉快，一直至今，可謂最佳拍檔。

 

　　能看見未來的水晶球真好，尤其是奉送happy ending。

 

Tags:#風水#玄學
Add a comment ...Add a comment ...
擇日有用嗎？瞄準天時趨吉避凶！計劃大事要避開3種日子：絕日、離日、破日！
更多玄來更精彩文章
擇日有用嗎？瞄準天時趨吉避凶！計劃大事要避開3種日子：絕日、離日、破日！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處