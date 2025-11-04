美老大悄然抽身，賴清德好自為之

北京一向把台灣視為核心利益的重中之重，因此歷年中美元首會談，台灣議題必定搬上枱面，並且成為矚目焦點。

然而，日前中國國家主席習近平在韓國釜山會晤美國總統特朗普(Donald Trump)時，雙方竟然打破慣例，都未提及台灣。這樣的轉變，是綠營學者認為的「好事」，抑或中美雙方枱面下已達成處理共識？值得觀察。

中美元首會晤未談及台灣，引起島內輿論猜測。（Department of State@x.com圖片）

回顧美國前總統拜登任內，中美元首會晤和通話時，中方必定就台灣問題作出警告。例如2024年4月雙方通話，習近平向拜登重申「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的『紅線』」。

這次會晤的轉變，其實有跡可循，細看美國近半年來輿論和學術界的風向，透露出老美態度正悄悄改變的信息。

近期《時代(TIME)》雜誌網站刊登由美國保守派智庫學者金賴爾(Lyle Goldstein)撰寫、標題為「美國必須警惕台灣魯莽的領導人(The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader) 」的文章，點名批評賴清德的言行刺激大陸，讓台灣成為「最危險的引爆點」，呼籲美國政府應適時出手約束賴清德。「美國應約束台灣領導人」這觀點，從今年5月起陸續出現在美國有影響力的學術期刊，例如《外交政策(Foreign Policy)》雜誌和美國智庫「蘭德公司(RAND Corporation)」等。

這些文章的共通點，看來都是以美國利益出發，提醒特朗普政府沒有必要為支持台獨而損及自身利益，甚至讓中美爆發戰爭波及本土。

美國學術界近半年陸續出現「特朗普政府應約束台灣領導人」的呼籲

今次不談台灣的其中一個原因，應是中美雙方集中精力處理迫切的經貿衝突，以及特朗普急於向人民交出「成績單」。特朗普早在幾個月前就已經開始鋪路，提出大陸方面管制芬太尼不力要加稅，給美國輿論設下脅迫中方的假象。其實北京早就大力嚴查芬太尼上游原料出口，這次會面只不過是口頭重申承諾加強管制，讓特朗普又多一項功勞大肆吹噓一番。至於恢復購買美國黃豆，以及將稀土出口管制延後一年，則是北京對美國談判的籌碼，實則不用付出太多，就換取到美國放鬆管制，以及調降關稅。

在中美雙方都把焦點集中在紓緩經貿衝突下，怎麼談都不會有巨大進展的台灣議題，自然選擇帶過，免得破壞會談氣氛，無法達到雙方面子裏子各取所需的結果。

中美元首會談，事前雙方官員必定經過多次磋商，領導人會面只不過是公開確認內容。在這個情況下，難保中美在官員層級會談時，已經就台灣議題形成某些共識，在峰會時便不再提及。

北京近年針對賴清德台獨行徑軟硬兼施，更在台海周邊多次實施軍演，形成隨時能封鎖全島的態勢，應對可能突然發生的重大台獨事件。另一方面，從中共二十屆四中全會公報提及，「要推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，在在顯示北京仍未放棄和平統一目標。在這種情況下，不排除中方向特朗普政府施壓，以某些經貿上的讓步作為籌碼，使美國進一步降低對台獨的支持，甚至作出口頭約束。

島內深綠以及台獨支持者的底氣，在於盲目相信因台獨引發大陸武力攻台時，美國會出兵介入。因而到大選時，只要美國老大哥表態不支持綠營候選人，不但會讓深綠選票鬆動，更左右中間選民的投票意向。

台灣歷次大選，候選人都會前往美國「面試」，不獲認同者幾乎可以確定落選。最明顯的例子莫過於2011年9月，時任民進黨主席蔡英文訪美，雖然在拜會美國國會、副國務卿、國防部等行程，都得到高規格接待，但美方對她提出「以『台灣共識』取代『九二共識』」主張，感到空洞模糊，認為不足以作為「九二共識」的替代方案。

在「面試」後，當時的奧巴馬政府高層暗放冷箭，向英國《金融時報》「放料」，表示「蔡英文如果當選『總統』，可能升高與中國大陸的緊張關係」，形同對蔡英文訪美言論的否定。而在投票前，美國在台協會前台北辦事處處長包道格訪台接受專訪，表示「如果馬英九連任，會讓北京和華盛頓大大鬆一口氣，這代表一個相對繁榮，且具有建設性的狀態可以持續」，擺明在選前對蔡英文作出最後一擊，果真讓她在大選中落敗。

從近期島內民調發現，賴清德種種倒行逆施，只顧推動台獨和對在野黨發動鬥爭的做法，未獲民眾支持，聲望更跌至上任以來新低，2028大選要爭取連任並不輕鬆。蔡英文前車之鑑，或許能讓他得到一些啟示。