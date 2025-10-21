歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

11.16「長者日」優惠|於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物...
玩樂旅遊 購物兵團

11.16「長者日」優惠|於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物...
飛機飲食須知 │ 連飲水都要小心？營養學家推6大避食清單，首...
醫學通識 健康解「迷」

飛機飲食須知 │ 連飲水都要小心？營養學家推6大避食清單，首...
易經看世界

【易經看世界】從大畜卦看高市早苗及日本前景：政途可順遂？經濟能復甦？

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
KK星期二｜再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？政策憧憬續支撐恒指向上？講解中電信、中聯通績前部署！ (3)
股市動向

KK星期二｜再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？政策憧憬續支撐恒指向上？講解中電信、中聯通績前部署！ (3)

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股半日向上，升427點，報26286點，恒指本周有望續有四中全會憧憬支撐造好？多個內險股陸續發盈喜，國壽(02628)預料今年首三季賺多50%至70%，至介乎逾1567億至1776億人民幣，半日股價飆升，內險股可以成收息股首選？可否賺息又賺價？亦會講解中資電訊股的中電信(00728)及中聯通(00762)績前部署！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/Bqy7xAsAIEE?si=4IvylFU7NWb6o2gj

 

►把時間軸拉到01:07開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#股市動向
Add a comment ...Add a comment ...
比比星期四｜解讀議息結果及最新CPI｜港股萬八關攻防戰 下站點走？
更多市場最熱點文章
比比星期四｜解讀議息結果及最新CPI｜港股萬八關攻防戰 下站點走？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處