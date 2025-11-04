歡迎回來

28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
KK星期二｜港股續行上落市？金融峰會有咩焦點關注？金飾股、晶片股趁回吸值博？
股市動向

KK星期二｜港股續行上落市？金融峰會有咩焦點關注？金飾股、晶片股趁回吸值博？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　國際金融領袖投資峰會正進行中，國務院副總理何立峰更於視像致辭發表講話，當中有何焦點可關注？內地由今個月起取消黃金稅收優惠，意味零售商在銷售從上海黃金交易所購入的黃金時，無論是直接銷售還是經過加工後出售，均不再享受增值稅抵扣。一眾金飾股上日急跌後，周二（4日）曾有反彈，股民可借消息低吸相關股份嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/JDUp2TUvTq8?si=VEv8itRZ6JHpkM4W

 

►把時間軸拉到01:11開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#港股#渣打#阿里巴巴#晶片股#恒指#林嘉麒#恒生指數#中芯國際#00981#金股#hot talk 1點鐘#中聯通#華虹#中國神華#09988#02888#00762#元宇證券#01347#01088#香港股票#股市動向#03393#黃金稅#威勝
hot talk 1點鐘｜比特幣現貨ETF資產值超越半數黃金ETF，其對黃金等傳統資產有何影響？
hot talk 1點鐘｜比特幣現貨ETF資產值超越半數黃金ETF，其對黃金等傳統資產有何影響？
