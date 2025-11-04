歡迎回來

AI創科一體化發展：吸納人才、強化算力基建、教育引入科企資源
數碼創科

AI創科一體化發展：吸納人才、強化算力基建、教育引入科企資源

智慧城市5.0
鄧淑明
智慧城市5.0

　　今年九月公布的《行政長官2025年施政報告》仍著力支持創科發展，令人振奮，當中特別強調要「教育、科技、人才一體化發展」。筆者作為創科界和教育界的一分子當然深表贊同，惟「教育、科技、人才」的發展環環相扣，能讓「教育、科技、人才」同步發展才是關鍵。

 

　　要創科持續發展，背後就需要大量科研人才推動。政府為此正積極推行各項吸納人才的措施，例如由教育局牽頭成立「留學香港專班」，與大學教育資助委員會、創科局、香港人才服務辦公室、專上院校、海外經貿辦、駐內地辦事處等加強推廣香港高等教育，務求滙聚頂尖科研人才，加強產學研聯動發展，同時希望吸納更多科技巨企及科研人才進駐北部都會區（北都），助力香港成為國際創科中心。

 

　　然而，香港目前的算力資源配套與北京、上海、廣州和深圳仍有距離。今年3月，深圳宣布發放總額近2億人民幣的算力補貼（「訓力券」），目的是進一步提升該地發展科研的吸引力。反觀香港，雖已撥款30億元推行「人工智能（AI）資助計劃」，支持企業大規模的算力要求及AI應用，面對不斷上升的營運成本，特別是高昂的電費、租金和薪酬，還有科研人才不足的問題，令不少創科企業對落戶香港裹足不前。

 

　　事實上，現時北都規劃未有提供高性能計算資源的基建，縱使數碼港的人工智能超算中心的運算速度，預計可於今年內提升至3,000 PFLOPS，與深圳智算中心所提供的算力規模看齊，不少科研人員仍擔心在香港進行AI大模型訓練時，無法得到足夠算力支持，反映香港要吸引更多AI重點企業落戶，就要為北都的算力基建作出更多超前部署，以配合AI龐大算力需要。

 

　　除吸納各方人才外，培育本土人才也是重中之重。今年，《施政報告》已提出，在優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，又將於2026年發表中小學數字教育藍圖。惟近年科技發展太快，要所有中小學教師都能全面掌握AI及各種嶄新科技的知識，提升教師的科普技能，適當引入科企資源於課堂上應用，才是最直接及快捷的方案之一。

 

　　為培育更多具數據分析和地理空間認知的人才，筆者早在十年前已開始向本地中小學生推廣地理資訊系統（GIS），該計劃名為Map in Learning（MiL），旨在讓學生免費使用專業GIS軟件ArcGIS Online，幫助學生能夠發展終身學習和提升解決問題的能力，以適應不斷變化的社會。

 

　　培訓過程又引導學生發揮創意，將空間數據與不同學科融會貫通，更好地運用跨學科知識應對未來新挑戰，包括AI和低空經濟為各行各業帶來的革命性轉變，因此，積極把各種科技資源引入課堂確實刻不容緩。

 

世界瞬息萬變，要駕馭科技變遷，推行政策前就要更加高瞻遠矚，預視未來各項挑戰。筆者深信，要為未來培育優秀人才，步伐必須緊貼時代脈搏，同時要超越AI視覺，才能融合「科教興國」的國家發展戰略。

 

Tags:#人才#教育#AI#科技#智慧生活#數碼創科
