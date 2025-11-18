建設無障礙社區：GIS評估醫療、社會與交通，應對人口老化增輪椅友善設施

根據《香港統計月刊》在2020年底的數據顯示，香港約有24.4萬名身體活動能力受限制的殘疾人士，其中輪椅使用者約有11.57萬人，佔整體的47.4%。隨著人口持續老化，預計未來輪椅使用者的數量將會與日俱增，增加無障礙設施的需求將更形迫切。

全球不少城市已積極打造無障礙環境，以方便輪椅使用者出行。例如西班牙的巴塞隆拿以其無障礙的公共交通和平滑的人行道著稱；荷蘭的阿姆斯特丹提供廣泛的公共交通系統給輪椅使用者選擇，包括有輪椅設施的電車、巴士、地鐵和渡輪。而葡萄牙的里斯本和波多兩座城市，大部分地鐵站都設有無障礙設施，包括斜道、電梯和無障礙衞生間，並採用低地台入口設計，以及寬闊的車門與輪椅專用空間，充分考慮輪椅使用者的需要。

不過，要在保育舊城區打造無障礙環境也是極大挑戰。歐洲不少古城的街道都鋪上鵝卵石，這對輪椅使用者造成極大不便，而芬蘭第二古老的城市波爾沃鎮（Porvoo）就是其中一例。為解決這難題，當地便有人以單車接駁輪椅的創意方式，為長者及輪椅使用者提供免費接送服務，過程中行經的路線會經過事先測試，避開危險或不平坦的路段，確保乘客安全，可謂非常貼心。

日本同樣在無障礙措施方面投入許多心力，自1994年起便實施各種相關法例，規定公共空間如道路、建築物出入口、交通工具等都必須推行無障礙政策，又有專為輪椅人士旅遊而設的手機應用程式，清楚顯示各種輪椅友善設施，以及沿途的無障礙餐廳、住宿、景點、停車場等資訊。

至於香港，政府多年來致力發展無障礙社區，於各區增設升降機、斜道等無障礙通道設施，並設有清晰的指示標誌，方便輪椅人士使用。輪椅人士也可以透過運輸署的「香港出行易」應用程式內的無障礙路線功能，查詢行動輔助路線，以掌握沿途升降機、斜道等設施的位置。同時，地政總署開發的三維數碼地圖，也逐步整合政府設施入口的輪椅通行資訊及公共升降機數據，以便輪椅人士無障礙出行。

不過，有研究顯示，香港在無障礙建設方面仍有改善空間。今年Esri青年學人大獎其中一位得獎者陳祉陶同學，就以《共融香港--無障礙環境》（Universal Accessibility）為題進行研究，以老齡人口眾多的港島東區為研究對象，從醫療、社會和交通三大範疇的設施評估無障礙設施是否足夠。當中運用了地理資訊系統（GIS）對通往地鐵站路徑上的無障礙設施進行多重分析。結果發現，該區無障礙設施普遍不足，建議當局增設升降機與斜道，有助建設更包容的無障礙社區。

建設無障礙社區不單是設施的考量，還是對社會共融理念的實踐，這需要政府的推動、科技的輔助，以及市民大眾的支持和參與。我相信只要社會多一分關懷與包容，我們的城市會變得更加美好。